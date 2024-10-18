Нельзя торопиться: астропрогноз на 18 октября

В пятницу, 18 октября, длится 16-месячный день. Луна находится в знаке Тельца и начинает спадать после вчерашнего полнолуния, а Солнце – в Весах.

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С астрологической точки зрения это означает, что день будет более спокойным. Детальнее о прогнозе на пятницу OBOZ.UA рассказала астрологиня Исита Гая.

По ее словам, день должен быть светлее и спокойнее. Сегодня можно почувствовать гармонию и новые потоки энергии. Такая ситуация способствует тому, чтобы весь день находиться в медитации.

В этот день не стоит торопиться. "Постарайтесь все делать очень медлительно. Постарайтесь даже следить за своим дыханием", – порекомендовала астрологиня. По ее словам, если вы поймаете себя на ускоренном дыхании, сделайте паузу и нормализуйте темп. Посидите с закрытыми глазами, пока все не придет в норму. Эта практика вообще будет полезна в течение дня.

"В эту пятницу энергии будут помогать открывать вам ваше подсознание. Вы можете вспоминать прошлые воплощения, вы можете получать знаки от Вселенной, поэтому уделите время себе и внутреннему", – призвала Исита Гая.

Она также подтвердила распространенную информацию, что в этот день следует осторожно относиться к еде и не переедать. Сконцентрируйтесь на не телесном удовольствии от еды, а на том, чтобы чувствовать энергию. Вселенная сегодня готова подавать нам знаки. Откройтесь во всех каналах и вы можете получить свой истинный путь и узнать истинное предназначение.

Ранее OBOZ.UA публиковал гороскоп на 18 октября для всех знаков зодиака.

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