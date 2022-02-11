Неизвестные ранее подпольные архивы УПА опубликовали в сети

Центр исследований освободительного движения опубликовал часть оцифрованных документов из архива повстанцев УПА. Бумаги 1945-1946 годов обнаружили в молочном бидоне и металлическом ящике в Ивано-Франковской области.

Историки говорят о том, что многие документы из архива были адресованы главнокомандующему УПА Роману Шухевичу. Об этом говорится на сайте Центра исследований освободительного движения.

Исследователям удалось установить номер подпольной почты – 612. Именно этот номер принадлежал главному командиру УПА Роману Шухевичу. Большинство конвертов с материалами из этого архива адресовались на этот номер.

"Учитывая, что в архиве есть разные документы, как хроники сотен УПА, отчеты по территории, описания боев и т.д., а также, что эти материалы поступали с разных территорий, мы предполагаем, что этот архив комплектовался для использования ОУН", – объясняет генеральный директор Национального музея "Тюрьма на Лонцкого" и член ученого совета Центра исследований освободительного движения Роман Забилый.

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Коллекцию из более чем 30 документов можно посмотреть на сайте Центра исследований освободительного движения, а также на сайте Электронного архива Украинского освободительного движения.

По данным центра, в собрание вошли:

сведения о сотнях "Гайдамаки" и "Орлы";

хроники сотен "Гайдамаки", "Черноморцы", "Бурлаки", "Рубачи";

отчеты отделов УПА военных округов "Буг" и "Говерля";данные о собственных и вражеских потерях в людях и имуществе от перехода фронта;

"Два этапа УПА (Попытка осмотра восстания и действий УПА в период германской оккупации)" и т.д.

Также стало известно, что архив был обнаружен еще в 2019 году в Стратинских лесах Рогатинского района на Ивано-Франковщине, однако ранее документы не публиковались.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее историки показали редкое фото Бандеры и Шухевича с единомышленниками.

Напомним, во время традиционного факельного шествия в честь дня рождения Степана Бандеры 1 января митингующие требовали присвоить звание Героя Украины сотнику Украинской повстанческой армии Мирославу "Кривоносу" Симчичу.