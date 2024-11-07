Негатив уйдет: астролог дала прогноз на 7 ноября

В четверг, 7 ноября, длится 6-месячный день. Луна находится в знаке Козерога, Солнце – в Скорпионе.

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Такое сочетание должно принести спокойный и умеренный день. Как рассказала OBOZ.UA астролог и нумеролог Исита Гая, сегодня можно будет начать подводить итоги недели.

По словам Иситы, негатив, который мог ощущаться в течение недели, сегодня уйдет. "Вы будете чувствовать себя очень хорошо. Возможно, вам не захочется никуда идти, захочется побыть дома, подумать", – сказала она.

Сегодня у многих может возникать романтическое состояние. В таком случае астролог советует посвятить вечер своему любимому человеку. Например, организовать для него романтический ужин, прогулку по осеннему парку или какое-то другое приятное свидание.

"Вы почувствуете, что в этот день в таком полумедитативном состоянии находитесь, поэтому будьте в покое не торопитесь в этот день", – советует Исита Гая. По ее словам, сегодня будет много знаков Вселенной, каких-то маленьких безделушек, которые вы можете заметить на улице вокруг себя. "Вы можете найти какую-то ценную вещь на дороге, поэтому смотрите под ноги, замечайте знаки вокруг вас, находитесь в спокойном состоянии и будете чувствовать как открывается ваше сердце", – порекомендовала астролог.

Относительно поверья, что в этот день суеверия советуют не лениться, Исита Гая порекомендовала не слишком сильно с ними считаться. Все потому, что число 7 несет энергию планеты Кету – планеты, не имеющей желаний. "Она считается планетой аскетов, планетой монахов и вот этот день, он очень подходит для духовной практики", - объяснила Исита Гая. И добавила, что работу нужно сегодня делать, но не внешнюю, а внутреннюю – духовную работу над собой.

Ранее OBOZ.UA публиковал гороскоп на 7 ноября для всех знаков зодиака.

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