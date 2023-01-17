Недавно вместе встречали Новый год: днепрянка Ольга Кореновская показала фото с соседями, которых забрал российский удар

14 января Россия нанесла один из самых масштабных ракетных ударов по городу Днепр. В результате обстрела погиб тренер по боксу Михаил Кореновский, жена которого опубликовала в сети трогательные фотографии с соседями.

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Кадры Ольга Кореновская обнародовала в своем Instagram-аккаунте. Четверо человек, изображенных на этих фотографиях, были безжалостно убиты ракетой, которую выпустили российские оккупанты.

"Мы вместе встречали Новый год… Соседи 8 и 9 этаж. На этом фото четыре человека погибли (мой муж, муж и жена и девочка 15 лет). Дети остались сиротами. А другие дети остались без отца", — написала Кореновская.

На фотографиях также присутствуют соседи Кореновских – семья переселенцев из Никополя – Ирина и Максим Шевчук. Супруги покинули родной дом еще полгода назад и поехали в Днепр спасаться от войны. Дети Ирины и Максима, 15-летняя Каролина и 9-летний Тимур чудом остались живы. В момент прилета они находились на улице и ожидали своих родителей.

Самой Ольге Кореновской и ее детям удалось чудом спастись. Они также находились снаружи, когда российская ракета прилетела в их дом. Михаил планировал также присоединиться к ним, но не успел.

Как сообщал OBOZREVATEL, двое детей – Каролина и Тимур – после попадания ракеты в жилой дом в Днепре остались сиротами. В настоящее время они находятся в больнице. Семья жила на восьмом этаже разрушенного дома, а сегодня можно без проблем разглядеть цвет обоев в их гостиной – эти фото облетели весь мир.

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