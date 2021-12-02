Небольшое потепление сменится морозами и снегом: синоптики дали прогноз до конца недели в Украине. Карта

В ближайшие четыре дня в Украине будет прохладная погода с осадками в виде дождя и снега. Но в выходные, 4 и 5 декабря, синоптики прогнозируют небольшое потепление.

В четверг, 2 декабря, снег ожидается в Волынской, Львовской, Закарпатской, Ровенской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой и Житомирской областях. Также осадки прогнозируют в Сумской и Черниговской областях, сообщает Укргидрометцентр.

Температура воздуха в этих регионах ночью составит +4… -3 градуса, а днем - +5… +10. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

На остальной территории Украины будет солнечно. На востоке страны ночью ожидается -2… -4 градуса, а днем - +3… +9. Юг Украины прогреет днем до +9… +12 градусов, ночью же тут прогнозируют -1… +5. В центральных областях в четверг днем будет +5… +7, а ночью -1… -3.

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В пятницу, 3 декабря, Волынскую, Львовскую, Закарпатскую, Ровенскую, Тернопольскую, Ивано-Франковскую и Черновицкую области накроют снег с дождем. Такая же погода прогнозируется и в Хмельницкой, Винницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях.

В то же время в этих регионах прогнозируется плюсовая температура. Днем в пятницу тут ожидается +2… +7 градусов, а ночью 0… +3. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

В остальных областях будет ясно. Осадков синоптики не прогнозируют. Температура воздуха днем составит +8… +14 градусов, а ночью +2… +8.

В субботу, 4 декабря, осадки в виде дождя прогнозируются в Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской, Николаевской и Одесской областях. Температура воздуха и днем, и ночью составит +3… +9 градусов.

На остальной территории Украины осадков не предвидеться. В центральной Украине прогнозируют 0…+2 градуса, а в северной - -4… +1. Западную же часть страны накроют морозы, днем здесь прогнозируется +1… - 1 градус, а ночью -7… -11.

В воскресенье, 5 декабря, в Украине значительно похолодает. Осадки возможны в Луганской, Донецкой и Запорожской областях, а также Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской.

Температура ночью по всей стране ожидается -11… +2 градусов, днем ​​-2… +6. В южной части, местами и в восточных областях +4… +6 градусов. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптик Игорь Кибальчич спрогнозировал мягкую и сравнительно теплую зиму в Украине. По его расчетам, погода в декабре-феврале будет без продолжительных морозов и с количеством осадков в пределах нормы.