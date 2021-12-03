Не устаю повторять, что вот РФ и ОРДЛО, существуют исключительно для нашего самообразования на примерах как нельзя жить, как нельзя делать. Это наше "черное зеркало", в которое мы должны смотреть, ужасаться и стараться, чтобы на нашем лице не было ни одной гримасы, ни одной похожей на русский мир морщины. Если мы не вынесли уроков из жизни в гетто СССР, вот вам, ОРДЛО, вот вам РФ, вот вам Беларусь, товарищи, учите матчасть!

Не перестаю удивляться этому прекрасно созданному кем-то миру. Не захотел развития и деградировал — вот тебе историческая карусель и бег по кругу, при чем, этот бег будет по голоду, минным полям, оккупации, мародерству, насилию, уничтожению нации, обыдлячиванию, где вечный матрос Железняк на бронивичке будет копировать своего великого Ленина, а народ будет под одеялом писать доносы на удачливых соседей, алчно облизывая губы "прошу расстрелять".

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Я бы сделала рубрику "черное зеркало" и показывала в нем все прелести жизни по-русски, на РФ, в гетто, в ОРДЛО. Ведь, знаете, а народ-то до сих пор верит в Деда Мороза, чудо и кино. Ему и показывают российский сериал с добрыми миллионерами, которые одаривают народ особняками и счетами в банках, добрых судей с народом, справедливую милицию с народом. Русский народом.

На Донбассе в 2014-м году вздыхали "эх, пожить бы по-русски, на России-матушке", здесь, в мирных территориях, этого "добра" не меньше. "От при СССР було краще", — звучит и во Львове, и в Каневе, ив Полтаве. И в Мариуполе с Харьковом. Когда спрашиваешь "как это, по-русски", получаешь ответ — "а вот в кино показывали", "пабагатому", "там все для людей".

Именно поэтому я пишу и про ОРДЛО, и про РФ. Что бы знали, как это "у людей, для людей, с русскими людьми". Да, вот еще, главное. Русский человек везде, в былинах, сказках, мультфильмах, сериалах представлен таким себе "добрым молодцем": честен, обаятелен, правдив, искренне, добр, широкой души, обогреет, защитит, русский не даст в обиду… Что там еще из клише? — забыла.

Русских донбасяне представляли себе сказочными героями, которые сразу привезут кучу денег, решат все их проблемы, создадут им идеальный мир справедливости и богатства, нано-технологий и нано-жизни. Ведь на России, по мнению этих кино-зависимых людей, именно все так и есть.

На РФ и россиян на Донбассе возлагали такие надежды, которые верующие не возлагают даже на Господа Бога. И, ожидая от россиян благ земных и небесных, легко предавали, легко убивали. Никто из хотящих пожить по-русски реально не знал о реальности РФ и самих русских. Сейчас донбасяне разочарованы, но…

Так как фронт "пожить по-русски, Путин все делает для простых людей", все еще нуждается в обороне, предлагаю очередную социальную историю.

Особенно полезны для изучения изменения в российском законодательстве. Ведь "жить по-русски", это жить по российским законам. Да, кстати, вот донбасяне были уверены, что их жизнь не изменится после того, как "референдум, назад в СССР, Россия нас заберет к себе".

Пыталась понять как это и объяснить, что так не бывает. Будут рубли (они сразу же появились в ОРДЛО), не будет Конституции Украины, а будет Конституция РФ (ну, здесь промахнулась — в ОРДЛО "конституция республик"), будут законы РФ (в ОРДЛО их "законы", это калька с законов РФ), будут отменены все украинские льготы, субсидии, соцпакеты (здесь все реализовалось, в ОРДЛО нет даже бытового бесплатного угля шахтерам).

Таким как я не верили. "Ты шо, Россия ж даст, будет еще лучше". Ну-ну, пожить по-русски Донбасс хлебнул по самое горлышко. Россию на Донбассе идеализировали настолько, что это была кристаллизированная идеализация. Некий символ всего лучшего в энной степени.

И вот помыслы русских, и стремления, и мораль, и честь, и совесть русского человека была настолько героизирована и идеализирована, что жители ОРДЛО в критическом их большинстве слепо доверяли русским во всем. И погибли!

Пишу я об этом много, часто и нудно. Потому что страшно. Страшна любая идеализация: страны, партии, политика, ЛОМа, блогера. Каждый кумир — шаг в ад. Кумиров выбирают по образу и подобию своему. В кумирах находят частичку себя. Кумирам прощают все, так как оправдывают все, даже насилие.

Сталин был кумир миллионов. И миллионы убивали миллионы ради своего кумира, так как находили в нем реализацию своего эго, себя. Коллективный Сталин, коллективный Ленин, коллективный Путин, коллективный Лукашенко.

Критическая масса людей всегда идет именно за тем лидером, который проецирует в их мозг те идеи, что уже там лежат, который похож на них самих, который их темная сторона, которую они бояться показать себе и миру, но с удовольствием выполняют роль "следования за лидером", повторения его мнения, ведь он говорит и делает то, что они, слабые и ничтожные, бояться сделать и сказать.

Лидеру простят все: танцы на костях, пьянку в Голодомор, любую насмешку над обществом, любое хамство, цинизм, мракобесие, булинг, нивелирование морали и национальной идеи. Чем жестче лидер — тем сильнее преклонение, чем больше хамства и насилия — тем выше порог обожания. Посмотрите, кто несет в себе идеи русского мира, и вы увидите настоящий русский мир.

А теперь социальная история из жизни "идеально моральных русских людей"

Четыре года с хвостиком следователи разбирались в массовом отравлении сотрудников таганрогского завода. Этот завод режимный объект, один из важнейших военных объектов РФ, он выпускает самолеты-амфибии и самолеты для МЧС и Минобороны. То есть, уровень охраны и подбора сотрудников вы представляете?

В декабре 2017 года несколько сотрудников одновременно пожаловались врачам на странные симптомы — у юристов, экономистов, инженеров начали выпадать волосы, ломаться ногти. Когда пришли результаты анализов народ подписал "не разглашение" и дело получило графу "секретно". У сотрудников все больше проявлялись симптомы, количество пострадавших росло, чтобы не вызвать паники, людям ставили "диагноз" "ОРВИ, остеохондроз, гастрит".

"Утром почувствовала резкую боль в груди и пояснице, чего раньше никогда не было. Подумала: продуло. Наклеила перцовый пластырь и пришла на работу, — рассказывала одна из сотрудниц завода. — На похожие симптомы в тот день жаловались и другие сотрудники нашего отдела. И ситуация с каждым днем усугублялась. Каждый лечился, как мог".

Как мог, это люди сами пили лекарства, которые считали нужными, ходили в церковь, к бабкам. На заводе пошли разговоры о порче. Да-да, именно порчи из Украины, ведь завод поставлял туда боекомплекты.

"Мы решили, что подцепили какое-то сезонное вирусное заболевание. Шутили, что возрастное. А потом началось облысение. Пучки волос выпадали, это было ужасно", — продолжает другой сотрудник завода.

Это был декабрь, врачи молчаливо ставили "ОРЗ" и люди "лечились" мочой и травками. После новогодних праздников количество заболевших выросло до 34 человек. Люди лысели, как после химиотерапии. Сотрудники слабели, у них ухудшалось зрение.

Первые заболевшие были в таком тяжелом состоянии, что их отправили на лечение в Москву, в НИИ имени Склифосовского, лишь бы скрыть ситуацию. Ведь уже пошли разговоры про радиационное загрязнение территории, и "упаковке" снарядом для "укро-хунты" радиоактивными веществами.

Когда врачи столицы провели больше исследований (то есть медицина в Ростове, вы понимаете в каком состоянии), выяснилось, что все эти люди отравились токсичным металлом таллием.

Сразу объявили: на режимном предприятии с таллием не работают, яд занесен извне. Насколько это правда, я не знаю. Это РФ, детка. Здесь могут написать и нарисовать, что угодно, где угодно, на кого угодно. Но, если верить следствию, которое шло 4 года, оказалось, что таллий попал в организм сотрудников завода с едой или питьем. Столовая была под полным контролем, брали пробы из всего: вода, продукты, готовые порции, и все же пришли к выводу, что это вода, которую пострадавшие брали из 19-литровых бутылей с помпой, стоявших в коридоре в общем пользовании. В них нашли остатки таллия. Здесь смешно. Следствие шло по факту отравления в декабре 2017-го, а талий нашли через 3 года следствия. Хотя новых заболевших уже не было. Ну, то такэ, просто показатель следствия на РФ.

Таллий просто так не достать, это очень токсичный металл серебристо-белого цвета наподобие ртути. Используется в производстве оптических линз, ламп, термометров, в производстве фейерверков, как катализатор. То есть, чтобы его добавить в воду, нужно постараться: растворить металл, выделить соли талия, принести на (внимание) режимные военный объект.

Виновного нашли быстро. 35-летний инженер Владислав Шульга поскандалил с юристом завода Сагилем Махмудовым. Вопрос скандала был прост: инженер на своей "Волге" снес во время неловкого маневра зеркало иномарки юриста и уехал. Махмудов раздобыл (!) на военном режимном объекте (!) записи камер видеонаблюдения и, увидел, что зеркало повредил на своей машине Шульга, потребовал 20 тысяч рублей компенсации.

Еще раз: отравление на военном режимной заводе, куда проносят яд и добавляют в воду для общего пользования, без допуска "достают" по блату записи с видеокамер.

Виновник ДТП отказался платить и попал в "герои" соцсетей, куда слили запись с видеокамер военного режимного завода (!). Ну, и, проиграл суд. Шульгу лишили водительских прав за оставление места ДТП. И инженер затаил в себе зло, обиду вселенскую из-за такой несправедливости. Он же русский. А тут его уделал какой-то Махмудов.

Обиды инженера росли, и премию ему не начисляли, и по службе не двигали, и "чурок" вокруг много, и талантливых русских обижают.

На закрытом предприятии, к какому относится и Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева, все передвижения сотрудников четко фиксируются в журналах передвижения, так как камер на весь завод не хватило (!), поэтому по журналу учета и выяснили, что инженер несколько раз вдруг возвращался на завод в конце рабочего дня, уже после того как вышел вместе с другими сотрудниками. Пояснений его действий никто не спрашивали, хотя это и входило в обязанности охраны.

Что в этом деле интересно, так это вот, именно "охрана" военного объекта. А вот то, как задержали и получили показания "подозреваемого" это чисто по-русски, как и все в этой истории.

В апреле 2018 года (а массовое отравление случилось в декабре 2017-го) Шульгу отправили в СИЗО с улицы, за мелкий конфликт с его знакомым, который спровоцировал этот конфликт, видимо, по приказу ФСБ. В СИЗО Шульга во всем сознался, как проносил на режимный объект бутылочку с ядом, как подливал яд в воду.

На суде Шульга от своих показаний отказался. Сказал, что угрожали убить мать, оперативники обещали подбросить наркотики и обвинить его мать в их продаже. "Дело против меня сфабриковано", — заявил инженер перед началом заседания.

Что в этой истории еще удивительнее, не наказали ни того, кто дал юристу записи военного завода, ни юриста, что слив записи с видеокамер военного завода в соцсети, ни охрану, которая не интересовалась, куда по цехам после работы передвигается инженер и зачем, ни охрану, которая позволила в кармане пронести на режимные объект таллий.

Пока шло следствие, инженер даже не был под стражей: его временно отстранили от работы и взяли обязательство являться в суд.

Приговор судьи основывался не на анализах воды и здоровья людей, не на расследовании "режима" венного завода, а на взаимоотношениях в коллективе. Все пострадавшие охарактеризовали Шульгу, как "постоянного раздражителя, вечно боролся за правду, считал копейки в зарплате, придирался к неправильному начислению".

Вообще, таллий на РФ популярен. Солями таллия в 2012 году убили самарского банкира Дмитрия Пузикова. Яд нашли в его порции картофельного пюре, а также на посуде и руках гостей вечеринки. Тогда быстро посадили вдову банкира, обвинив ее в алчности. Она странно быстро погибла после суда, не оставив наследников.

Поэтому сколько раз его применяли россияне к россиянам, остается тайной. Пострадавшие заводчане до сих пор работают. Более того, как оказалось, вот те самые с кем конфликтовал Шульга, не пострадали вообще, мол, не пили воду из общего "котла".

Вот тот факт, что халатность сотрудников, отвечающих за безопасность завода, не была предметом ни одного рассмотрения, и они все работают в охране до сих пор, наводит на странные мысли.

С начала войны завод занимался военным обеспечением "республик", там так же были переделаны пару цехов в рабочие линии по доработке снарядов. Какой доработке? — я не знаю. Это всего лишь части информации из соцсетей, где это обсуждали рабочие завода.

Тем, кто не знает, особенно жителям Донбасса, расскажу о симптомах отравления таллием: первоначальные симптомы отравления таллием можно сначала принять за другие заболевания, поэтому сложно диагностировать такое отравление. Оно сопровождается сильными болями в животе, тошнотой, рвотой, диареей. Спустя примерно неделю появляются признаки поражения центральной и периферической нервной системы: мышечная слабость, тахикардия, проблемы со зрением. Воздействие зависит от индивидуальных особенностей каждого человека, того, что он ест, пьет, и, естественно, дозы таллия, попавшей в организм. Яд накапливается в головном мозге, мышцах, легких, почках, печени, селезенке. Высокие дозы смертельны для человека. Выпадение волос свидетельствует о высокой концентрации таллия и остром отравлении им.

Знакомо?

Поэтому у меня стойкое подозрение, что добрые и моральные россияне красиво подставили доброго и морального россиянина, чтобы скрыть утечку таллия на заводе, при "доработке" снарядов.

Из этой статьи вытекает очень много выводов. Но, я оставлю это читателям. Скажу лишь, что признаки, описанные, как симптомы отравления, наблюдались и наблюдаются в ОРДЛО массово.

И все же, я бы хотела спросить: неужели вам хочется жить вот в таком по-русски, с доносами, обвинениями, заговорами, фабрикованием дел, запугиванием свидетелей, с такой судебной и правоохранительной системой, с такой моралью "мочи, козла, он требует правильно начислять зарплату"? Мне, нет!

Поэтому я буду держать свой информационный фронт до последнего живого русского на нашей территории. Отойдут за свой поребрик, пусть там и бесятся в своем русском мире!