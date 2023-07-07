Не виделись почти месяц: трогательная встреча потерявшейся после подрыва Каховской ГЭС собаки и хозяев. Видео

Через месяц после подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС нашлось место радостной новости. Жители подтопленной из-за военного преступления РФ территории смогли воссоединиться со своей собакой, которая потерялась во время трагедии, устроенной россиянами.

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Это животное, как и многих других, спасли зооволонтеры, которые и разыскали его хозяев. Кадры их встречи сегодня распространились в сети (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Все трое – женщина, мужчина и их питомец – не смогли сдержать своих чувств. Собака не могла устоять на месте, вертелась, тыкалась носом у людей, будто обнимаясь с ними.

В конце концов пес в порыве эмоций повалил свою хозяйку на землю и принялся облизывать ее лицо.

Всех присутствующих, а также пользователей соцсетей до слез растрогала эта сцена.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– С подтопленных в результате подрыва ГЭС территорий спасали четвероногих, которым удалось пережить наводнение. Одну собаку из Херсонской области волонтерам пришлось буквально возвращать с того света.

– Украинцы на Херсонщине копают картофель даже под водой. Делать это они вынуждены после подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС, что привело к подтоплениям значительных территорий.

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