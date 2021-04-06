Прикарпатье готовится выйти из "красной" зоны, но есть угроза нового удара COVID-19. Что происходит в регионе

Ивано-Франковская область, которая в конце зимы первой попала под удар новой волны коронавируса, вскоре может выйти из "красной" зоны карантина и ослабить ограничения для своих жителей. В регионе уже освободилось достаточно коек в больницах и снизился эпидемиологический порог.

Однако медики считают, что расслабляться рано, ведь не исключена новая вспышка COVID-19, которая может быть еще более сильной. В любом случае, теперь многое зависит от самих людей и их ответственности.

Как жил регион в условиях локдауна и что там происходит сейчас, читайте в материале OBOZREVATEL.

Ситуация стабилизировалась, но расслабляться рано

Еще в феврале врачи Прикарпатья с ужасом рассказывали, что происходит в больницах. Эта область стала первой, где открыли полевой госпиталь для больных коронавирусом, потому что класть пациентов было просто некуда.

Рождественские праздники, потоки туристов в "Буковеле" и на других курортах, а также игнорирование мер безопасности местными жителями стали причинами новой вспышки эпидемии.

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Сейчас медикам стало немного легче, в больницах теперь хватает мест, в том числе с кислородом. Однако они уверены, что расслабляться рано. Ведь вирус быстро мутирует и существует угроза новой, более опасной, волны COVID-19.

"Коронавирус, как любой вирус, имеет цикличность, он идет как бы по спирали. У нас вспышка началась раньше, еще в начале февраля. Соответственно, пик мы прошли раньше, чем другие области. Теперь он пошел на спад. Например, в нашей больнице сейчас есть свободные места. Следующий рост следует ожидать осенью",– считает генеральный директор Ивано-Франковской областной инфекционной больницы Николай Стовбан.

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Ужесточение карантина помогло, но пациенты болеют дольше

Директор Ивано-Франковского областного лабораторного центра, главный санитарный врач региона Руслан Савчук говорит OBOZREVATEL, что остановить волну коронавируса удалось только потому, что областной комиссией вовремя было принято решение об усилении карантинных ограничений – были закрыты учебные заведения, общепит, промышленные рынки и магазины, запрещены все развлекательные мероприятия.

"Пока у нас остался только один индикаторный показатель для красной зоны – это уровень госпитализации. А вот эпидемиологический порог заболеваемости уже снизился до 95%. Люди болеют меньше. Правда, увеличился срок течения болезни. Если еще до нового года пациенты болели 14, максимум 20 дней, а потом уже могли выходить на работу. То теперь этот срок составляет месяц и больше. Люди становятся кислородозависимыми, они требуют большей кислородной терапии", – говорит Савчук.

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Нарушали запреты и ждут новую вспышку

Жители Ивано-Франковской области рассказывают, что эпидемия напугала многих. Однако далеко не все соблюдали карантин и правила "красной" зоны, пытавшись разными способами обойти ограничения.

"Многие сидели по домам, люди болели. У меня, например, умерли две знакомые. Некоторые тяжело переболели", – рассказывает OBOZREVATEL Мария Каминская.

"Я считаю, что вещевые рынки и не закрывались. Многие продавцы там так и торговали из-под полы. Всегда можно было прийти и что-то купить. Они типа продавали онлайн: пришел, сказал, что надо, и тебе дают. Вот и весь онлайн. Работали рестораны, клубы, у кого есть знакомства с властью. Можно зайти в кафе и тебя усадят за столик", – возмущается Евгения Кирильчук.

Многие считают, что после Пасхи заболеваемость снова будет увеличиваться. "И дело даже не в церкви, она может быть закрыта. Половина области на заработках, на праздники все приедут и привезут новые штаммы. И туристы на майские в "Буковель" подтянутся, и все начнется снова, как это было прошлой весной, тоже с Прикарпатья все начиналось", – предполагает житель области Тимур.

Можно предположить, что статистика по COVID-19 в этом регионе снизилась также еще и потому, что большая часть населения уже переболела и получила антитела, так называемую природную вакцинацию. Ведь сам процесс иммунизации по всей Украине оставляет желать лучшего.

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"Все зависит от нашей сознательности"

Уже во вторник, 6 апреля, группа предпринимателей из Ивано-Франковска пришла с протестом под стены областной администрации. Они потребовали разрешить возобновление работы промышленных рынков, и даже нашли поддержку со стороны мэра города Руслана Марцинкива, который запомнился своими постоянными выступлениями против карантинных ограничений.

Однако главный санитарный врач Прикарпатья Руслан Савчук категорически не согласен с тем, чтобы разрешать работу рынков на тех условиях, которые были до эпидемии.

"Продовольственные рынки могут работать, но только с ограничениями – продавцы и покупатели должны быть в масках, использовать защитные экраны в торговых точках, следить, чтобы не было много народу на рынке. Но открывать сейчас все массово – такой потребности нет. Теперь все зависит от нашей сознательности. Мы видим ситуацию в Киеве, в других областях, также транспортное сообщение не прекращено, если еще сразу открыть все рынки, то вирус очень быстро вернется", – предупреждает он.

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В области уже готовятся к пасхальным праздникам, провели совещание с церковнослужителями. Те пообещали, что богослужения на эту Пасху в основном будут проводить онлайн.

"У нас есть случаи повторного заболевания. Мы видим, что кроме британского штамма, в двух областях уже обнаружен южноафриканский. А все мутанты более заразны. Нельзя допустить новой вспышки в области", – говорит Савчук.

В ближайшее время Ивано-Франковская область сможет вернуться из "красной" в "оранжевую" карантинную зону, где действуют менее жесткие ограничения. И дальше все во многом будет зависеть именно от местных жителей – соблюдать ограничения или же игнорировать их, а потом искать место в больнице, цепляясь за жизнь.

Минимальное, что может сделать каждый человек – носить маски, соблюдать дистанцию, пользоваться антисептиками, избегать людных мест. Это снизит нагрузку на врачей и поможет избежать печальных сводок из новостей о смертях граждан.