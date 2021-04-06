Прикарпаття готується вийти з "червоної" зони, але є загроза нового удару COVID-19. Що відбувається в регіоні

Івано-Франківська область, яка наприкінці зими першою потрапила під удар нової хвилі коронавірусу, незабаром може вийти з "червоної" зони карантину і послабити обмеження для своїх жителів. У регіоні вже звільнилося досить ліжок у лікарнях і знизився епідемічний поріг.

Однак медики вважають, що розслаблятися рано, адже ймовірний новий спалах COVID-19, який може бути ще сильнішим. У будь-якому разі тепер багато що залежить від самих людей і їхньої відповідальності.

Як жив регіон в умовах локдауну та що там відбувається зараз, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Ситуація стабілізувалася, але розслаблятися рано

Ще в лютому лікарі Прикарпаття з жахом розповідали, що відбувається в лікарнях. Ця область стала першою, де відкрили польовий госпіталь для хворих на коронавірус, тому що класти пацієнтів було просто нікуди.

Різдвяні свята, потоки туристів у "Буковелі" та на інших курортах, а також ігнорування заходів безпеки місцевими жителями стали причинами нового спалаху епідемії.

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Зараз медикам стало трохи легше, в лікарнях тепер вистачає місць, зокрема з киснем. Однак вони впевнені, що розслаблятися рано. Адже вірус швидко мутує і існує загроза нової, більш небезпечної, хвилі COVID-19.

"Коронавірус, як будь-який вірус, має циклічність, він іде ніби за спіраллю. У нас спалах почався раніше, ще на початку лютого. Відповідно, пік ми пройшли раніше, ніж інші області. Тепер він пішов на спад. Наприклад, у нашій лікарні зараз є вільні місця. Наступне зростання варто очікувати восени", – вважає генеральний директор Івано-Франківської обласної інфекційної лікарні Микола Стовбан.

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Жорсткість карантину допомогла, але пацієнти хворіють довше

Директор Івано-Франківського обласного лабораторного центру, головний санітарний лікар регіону Руслан Савчук каже OBOZREVATEL, що зупинити хвилю коронавірусу вдалося тільки тому, що обласною комісією вчасно було ухвалено рішення про посилення карантинних обмежень – було закрито навчальні заклади, заклади громадського харчування, промислові ринки і магазини, заборонено всі розважальні заходи.

"Поки у нас залишився тільки один індикаторний показник для червоної зони – це рівень госпіталізації. А ось епідемічний поріг захворюваності вже знизився до 95%. Люди хворіють менше. Правда, збільшився термін перебігу хвороби. Якщо ще до нового року пацієнти хворіли 14, щонайбільше 20 днів, а потім уже могли виходити на роботу. То тепер цей термін становить місяць і більше. Люди стають кисневозалежними, вони потребують більшої кисневої терапії", – каже Савчук.

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Порушували заборони і чекають нового спалаху

Жителі Івано-Франківської області розповідають, що епідемія налякала багатьох. Однак далеко не всі дотримувалися карантину і правил "червоної" зони, намагаючись різними способами обійти обмеження.

"Багато хто сидів по домівках, люди хворіли. У мене, наприклад, померли дві знайомі. Деякі важко перехворіли", – розповідає OBOZREVATEL Марія Камінська.

"Я вважаю, що речові ринки і не закривалися. Багато продавців там так і торгували з-під поли. Завжди можна було прийти і щось купити. Вони нібито продавали онлайн: прийшов, сказав, що треба, і тобі дають. От і весь онлайн. Працювали ресторани, клуби, у кого є знайомства з владою. Можна зайти в кафе, і тебе посадять за столик", – обурюється Євгенія Кирильчук.

Багато хто вважає, що після Великодня захворюваність знову буде збільшуватися. "І справа навіть не в церкві, вона може бути закрита. Половина області на заробітках, на свята всі приїдуть і привезуть нові штами. І туристи на травневі в "Буковель" підтягнуться, і все почнеться знову, як це було минулої весни, теж із Прикарпаття все починалося", – передбачає житель області Тимур.

Можна припустити, що статистика щодо COVID-19 у цьому регіоні знизилася також ще й тому, що більша частина населення вже перехворіла й отримала антитіла, так звану природну вакцинацію. Адже сам процес імунізації по всій Україні залишає бажати кращого.

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"Все залежить від нашої свідомості"

Вже у вівторок, 6 квітня, група підприємців з Івано-Франківська прийшла з протестом під стіни обласної адміністрації. Вони зажадали дозволу на відновлення роботи промислових ринків і навіть знайшли підтримку з боку мера міста Руслана Марцінківа, який запам'ятався своїми постійними виступами проти карантинних обмежень.

Однак головний санітарний лікар Прикарпаття Руслан Савчук категорично не згоден із тим, щоб дозволяти роботу ринків на тих умовах, які були до епідемії.

"Продовольчі ринки можуть працювати, але тільки з обмеженнями – продавці й покупці повинні бути в масках, використовувати захисні екрани в торгових точках, стежити, щоб не було багато народу на ринку. Але відкривати зараз усе масово – такої потреби немає. Тепер усе залежить від нашої свідомості. Ми бачимо ситуацію в Києві, в інших областях, також транспортне сполучення не припинено, якщо ще відразу відкрити всі ринки, то вірус дуже швидко повернеться", – попереджає він.

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В області вже готуються до великодніх свят, провели нараду з церковнослужителями. Ті пообіцяли, що богослужіння на цю Пасху в основному будуть проводити онлайн.

"У нас є випадки повторного захворювання. Ми бачимо, що крім британського штаму, в двох областях уже виявлено південноафриканський. А всі мутанти більш заразні. Не можна допустити нового спалаху в області", – каже Савчук.

Найближчим часом Івано-Франківська область зможе повернутися з "червоної" в "помаранчеву" карантинну зону, де діють менш жорсткі обмеження. І далі все багато в чому буде залежати саме від місцевих жителів – чи дотримуватися обмежень або ж ігнорувати їх, а потім шукати місце в лікарні, чіпляючись за життя.

Мінімальне, що може зробити кожна людина, – носити маски, дотримуватися дистанції, користуватися антисептиками, уникати людних місць. Це знизить навантаження на лікарів і допоможе уникнути сумних зведень із новин про смерті громадян.