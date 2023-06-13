Не употребляйте рыбу неизвестного происхождения и не трогайте погибших животных – жителей пострадавших от затопления регионов предупредили об опасности

Одним из последствий разрушения Каховской ГЭС российскими террористами является опасность возникновения и распространения различных заболеваний. Министерство аграрной политики и продовольствия Украины вместе с Госпродпотребслужбой призвало украинцев соблюдать определенные правила, чтобы не подвергать себя и окружающих опасности.

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В Минагрополитики отметили, что после теракта наблюдается гибель рыбы в больших объемах, при переработке и после употребления которой может возникнуть пищевое отравление. В частности, речь идет о ботулизме – очень опасном и во многих случаях смертельном заболевании.

Ведомство настоятельно рекомендует в ближайшее время воздержаться от приобретения и употребления в пищу свежевыловленной рыбы не только в Херсонской области, но и в регионах бассейна реки Днепр.

"Не подвергайтесь опасности, ведь ни один из способов приготовления не сделает ее безопасной для вас. Такую рыбу невозможно употреблять ни в одном виде (соленая, сушеная, вареная, жареная). Она может содержать возбудителей инфекционных заболеваний, в том числе ботулизма, паразитов и опасные химические вещества", – предупредили в министерстве.

Необходимо соблюдать следующие рекомендации:

не покупать копченую, соленую и вяленую рыбу на стихийных рынках, изготовленную в домашних условиях и без лабораторного контроля;

покупая сушеную и вяленую рыбу промышленного производства, даже в торговых заведениях, обращайте внимание на ее внешний вид, условия хранения, наличие маркировки с указанием даты изготовления и срока годности;

желательно использовать консервы только промышленного изготовления, поскольку технология и рецептура их приготовления разработана с учетом профилактики ботулизма и с проведением соответствующего лабораторного контроля;

не употребляйте консервы при малейшем подозрении на ее недоброкачественность, а именно не использовать продукцию из бомбардировочных (вздутых) банок.

В случае появления симптомов заболевания следует немедленно обратиться к врачу.

Отмечаем, что реализация живой рыбы должна проводиться исключительно с соблюдением ветеринарно-санитарных требований, а именно: каждая партия рыбы живой должна поступать на рынки с товарно-транспортной накладными и сопроводительными ветеринарными документами, после чего проводится ее ветеринарно-санитарная экспертиза в лаборатории на рынке и выдаются экспертные заключения", – подчеркнули в ведомстве.

Со своей стороны Госпродслужба предупредила об опасности от контакта с погибшими животными в пострадавших регионах.

В случае обнаружения погибшего животного жителям Херсонщины необходимо немедленно обращаться в Главное управление Госпродпотребслужбы в Херсонской области по телефону: +380976811289 или (0552) 32-17-37 и по адресу: ул. Перекопская, дом. 17, г. Херсон.

Жителей Херсонщины просят придерживаться следующих рекомендаций:

не трогать и не хоронить погибших животных;

не снимать мех погибших животных;

немедленно сообщать специалистам ветеринарной медицины в случае выявления нетипичного поведения животных или в случае выявления безосновательной агрессии;

места, где находились больные и подозрительные животные, предметы ухода за ними, одежда и другие вещи, загрязненные слюной и выделениями от больных животных, подлежат дезинфекции;

если есть подозрение на заболеваемость домашних животных или птицы, то не потребляйте продукты, в частности молоко, мясо и яйца.

В случае нанесения человеку травм (укусов) любым животным – немедленно обратиться к врачу, а при подозрении на бешенство сообщить специалистам Госпотребслужбы для установления 10-дневного наблюдения за животным.

В Госпродпотребслужбе подчеркнули, что ненадлежащее обращение с останками погибших животных является угрозой для распространения опасных инфекций, в том числе общих для человека и животных, таких, как лептоспироз, бруцеллез и другие.