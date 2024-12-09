Не только "обоє рябоє": как колоритно описать на украинском похожих людей
Фразеологизмы в украинском языке часто полны юмора и остроумных точных характеристик. Не верите? Попытайтесь вспомнить, как можно сказать о людях, похожих между собой – внешне либо по характеру или поведению.
OBOZ.UA вам в этом поможет. Мы полистали словари и не ограничимся популярным вариантом "обоє рябоє".
Кстати, этот фразеологизм со временем начал употребляться в основном на обозначение сходства, но первоначально он скорее указывал на одинаковые недостатки. Рябыми в давние времена называли людей с веснушками, родинками или другими пигментными пятнами на коже. Это считалось недостатком. Отсюда и саркастический оттенок.
Какие еще синонимы можно найти для этого выражения? Словари предлагают их действительно немало:
- з одного тіста книші;
- птахи одного польоту;
- одного гніздечка птиці;
- одного роду, одного плоду;
- одного (свого) поля ягоди;
- одним миром мазані;
- одним ликом шиті;
- на один копил;
- на один аршин;
- одної гіллі ягоди;
- одним духом дишуть;
- два чоботи – пара;
- пара чобіт на одну ногу;
- як дві краплі води.
Но это еще не все, что предлагает нам украинская фразеология. Если мы хотим высказаться о том, что сходство изрядно сближает людей, то можно сказать "яке їхало, таке й здибало".
Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие украинские фразеологизмы предупреждают человека о негативных последствиях его действий.
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