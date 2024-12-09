Не только 'обоє рябоє': как колоритно описать на украинском похожих людей

Фразеологизмы в украинском языке часто полны юмора и остроумных точных характеристик. Не верите? Попытайтесь вспомнить, как можно сказать о людях, похожих между собой – внешне либо по характеру или поведению.

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OBOZ.UA вам в этом поможет. Мы полистали словари и не ограничимся популярным вариантом "обоє рябоє".

Кстати, этот фразеологизм со временем начал употребляться в основном на обозначение сходства, но первоначально он скорее указывал на одинаковые недостатки. Рябыми в давние времена называли людей с веснушками, родинками или другими пигментными пятнами на коже. Это считалось недостатком. Отсюда и саркастический оттенок.

Какие еще синонимы можно найти для этого выражения? Словари предлагают их действительно немало:

з одного тіста книші;

птахи одного польоту;

одного гніздечка птиці;

одного роду, одного плоду;

одного (свого) поля ягоди;

одним миром мазані;

одним ликом шиті;

на один копил;

на один аршин;

одної гіллі ягоди;

одним духом дишуть;

два чоботи – пара;

пара чобіт на одну ногу;

як дві краплі води.

Но это еще не все, что предлагает нам украинская фразеология. Если мы хотим высказаться о том, что сходство изрядно сближает людей, то можно сказать "яке їхало, таке й здибало".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие украинские фразеологизмы предупреждают человека о негативных последствиях его действий.

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