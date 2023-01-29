Не только мужчинам: в Украине запретили выезд за границу женщинам-чиновникам

Кабинет Министров Украины запретил всем чиновникам покидать пределы Украины, в том числе и женщинам. Выезд за границу возможен лишь при наличии подтверждения служебных командировок.

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Об этом сказано в постановлении Кабмина. Исключениями являются следующие категории – родители-одиночки, те, кто планирует лечение за границей и те, кто хочет покинуть страну по причине смерти близких за границей.

Как говорится в постановлении правительства, покидать Украину отныне запрещено всем госслужащим или депутатам советов всех уровней – и мужчинам, и женщинам. Выезд на территорию другого государства возможен только при наличии официального документа, который подтверждает служебную командировку.

Список должностей, которые предусматривают отсутствие права покинуть Украины без служебной причины:

члены Кабмина, первые заместители и заместители министров, госсекретарь Кабмина, его первый заместитель и заместители, государственные секретари министерств,

руководители центральных органов исполнительной власти, их первые заместители и заместители,

руководитель аппарата Верховной Рады, его первый заместитель и заместители, народные депутаты, уполномоченный Верховной Рады по правам человека и его представители,

руководитель Офиса президента и его заместители, руководители других вспомогательных органов и служб, образованных президентом, и их заместители,

глава СБУ, его первый заместитель и заместители,

председатель и члены Нацсовета по телевидению и радиовещанию, председатель и члены счетной палаты, председатель и члены ЦИК, председатели и члены других государственных коллегиальных органов,

секретарь СНБО, его первый заместитель и заместители,

глава Нацбанка, его первый заместитель и заместители,

постоянный представитель президента в Крыму и его заместители, главы местных госадминистраций, их первые заместители и заместители,

судьи Конституционного Суда, судьи, прокуроры, руководители других государственных органов и их заместители,

депутаты местных советов, а также руководители структурных подразделений государственных органов и органов местного самоуправления и работники, забронированные на период мобилизации и военное время за органами государственной власти, руководители государственных предприятий и их заместители.

Заметим, что депутатами местных советов являются 15 тыс. женщин. Из них более 9 тыс. – депутаты сельских советов. Им тоже запрещен выезд за границу, если речь не идет о служебной командировке.

Исключения, при которых выезд за пределы страны разрешен:

родителям-одиночкам для посещения детей за границей;

для лечения за границей;

на основании отдельного решения главы ГПСУ, в случае смерти членов семей за границей.

Как OBOZREVATEL сообщал, сколько длится прохождение военной службы в Украине, а также как и когда должна происходить ротация мобилизованных. В частности, в рамках действия в стране военного положения.

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