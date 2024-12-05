Не то что вы думаете: что означает украинское слово 'мент'

Среди разнообразия украинского языка есть слова, значение которых может удивить. Например, известно ли вам, что такое "мент"?

Видео дня

Нет, это не народное название полицейского. Ольга Багний, автор и ведущая программы "Правильно на украинском", объяснила, какое неочевидное значение имеет это слово.

Мент – это очень маленький промежуток времени, момент. Возможно, вы не часто слышите это слово в таком смысле, но издавна оно существует в украинском языке.

Примерами могут служить следующие цитаты из классических произведений:

Море сліпило. Воно все розцвіталось срібними квітками. І хоч вік їх був коротенький, усього мент, але в той самий мент замість зів'ялої квітки розпускалася сотня нових (Михайло Коцюбинський.

У хаті на мент заніміло. Знадвору глухо ревла гарматами ніч (Андрій Головко).

Словосочетание в один мент означает очень быстро, мгновенно, в минуту.

Например:

Бувайте певні, в один мент запобіжу тому лиху (Марко Вовчок).

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в некоторых случаях неправильное употребление префикса приводит к лингвистической чепухе и объяснял, почему не следует использовать слово "антирекорд".

К сожалению, украинцы часто допускают языковые ошибки, даже не догадываясь об этом. О наиболее распространенных ошибках, обычно типичных русизмах – читайте в материале.

Также мы рассказывали, как назвать на украинском "сливочное масло".

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.