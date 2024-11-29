Часто путают: как назвать по-украински 'сливочное масло'

Пищевые продукты мы употребляем каждый день, соответственно, каждый день пользуемся словами, которые их называют. Однако, из-за длительной русификации и подавления украинского языка, регулярно совершаем ошибки.

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Сами по себе эти ошибки причиной отказываться от украинского не являются, только поводом совершенствовать свой язык. OBOZ.UA предлагает сегодня поговорить об одном из самых популярных продуктов и выяснить, какое он имеет украинское название.

Итак, этот продукт вы достаете утром из холодильника, чтобы намазать бутерброд. На нем жарят, его добавляют в кондитерские изделия и тесто. Он имеет шелковистую текстуру, но довольно быстро замерзает. В основе этого продукта – животный жир, он имеет светло-желтый цвет. Вы уже, вероятно, догадались, что речь идет об масле.

Некоторые говорящие, долгое время говорившие по большей части или исключительно на русском, могут называть его "слівочним". Но такое название является проявлением суржика. Русское прилагательное "сливочный" образуется от слова "сливки" – так называют жировую составляющую молока, которая отслаивается при его отстаивании или отделяется с помощью устройства, называемого сепаратором. Этимологически такое название происходит от глагола "сливать", ведь верхний слой молока можно аккуратно слить из банки.

На украинском языке этот продукт правильно называть "вершки". Слово образовалось от существительного "верх", ведь жировой слой в молоке скапливается именно сверху.

Таким образом, если вы хотите назвать масло и при этом не употребить русизм, опираться нужно именно на вариант "вершки". И говорить "вершкове масло".

Кстати, в отличие от русского, в украинском языке молочный и растительный жиры имеют разные названия. Так россиянам каждый раз нужно уточнять "сливочное масло" или "растительное масло" они используют в рецепте. В украинском языке жировой продукт, добытый из растительного сырья, называется "олія". Уточнение здесь нужно только чтобы объяснить, о каком именнно растительном масле идет речь – подсолнечном, оливковом, кунжутном, ореховом, эфирном и т.д. Поэтому мы говорим просто "масло" или "олія" и по такой формулировке все становится понятным само по себе. Кстати, также по-разному называют эти продукты англичане, они говорят butter и oil соответственно.

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