Не суржик: интересные слова, которые нашли новое воплощение в украинском языке

Суржик приводит к потере подлинности речи. Замена украинских слов на русизмы делает язык менее выразительным и благозвучным. Калька часто возникает из-за прямых переводов, не всегда соответствующих правилам украинского языка.

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Однако некоторые слова иногда ошибочно воспринимают как суржик. Языковеды рассказали об интересных лексемах, которые нашли новое воплощение в украинском языке.

Слово "процент" происходит от латинского выражения "pro centum". Интересно, что в украинском языке наряду со словом "процент" также используется слово "відсоток". Оба эти слова равнозначны, а "процент" встречается и в других славянских языках:

болгарский – процент;

польский – procent;

чешский – procento.

Слово "конфета" попало к нам из Италии, вероятно, при посредничестве немецкого языка. "Сonfetto" что означает "конфета" и восходит к латинскому слову "confectus" – "изготовлен, сделан".

Интересно, что сначала "confetti" называли не конфеты, а маленькие разноцветные шарики из сахара или миндаля, которыми осыпали участников карнавалов. Впоследствии эти шарики начали заменять бумажными, а слово "confetti" сохранило свое значение, но уже применительно к бумажным конфетти.

"Конфета" – разговорное слово. Она не соответствует литературным нормам, но и не будет ошибкой в бытовом языке.

Слово "таблетка" происходит от латинского слова "tabuletta", что является убывающей формой от "tabula" – "доска", "пластина". Лексема tablette есть также во французском языке. Это название возникло из-за того, что первые таблетки имели плоскую, круглую форму, похожую на маленькие дощечки.

В украинском языке слово "таблетка" появилось, вероятно, через польское или германское посредничество.

Слово "планка" попало в украинский язык из немецкого, но до этого прошло значительную трансформацию из греческого через латынь и к устаревшему французскому "planque" и "planche".

Кстати, слова "праздник", "первый" и "ждать" – не русизмы. Они имеют древнеукраинское или старославянское происхождение. О десяти спорных словах, которые также ошибочно воспринимают как кальку – читайте в материале.

OBOZ.UA также рассказывал, что некоторые украинские слова были "репрессированы" советской властью – произошла искусственная замена традиционных лексем на "более приемлемые" русские.

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