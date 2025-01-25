Не 'шиповник': как правильно назвать растение на украинском

Что может быть лучше в холодный зимний вечер, чем чашка витаминного чая, который согреет и насытит полезными веществами? Но правильно ли вы называете на украинском языке плод, который часто добавляют в такой чай?

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Те, кто недавно перешли с русского, могут по инерции называть его словом "шиповник". Однако сразу укажем на то, что сочетание суффиксов -ов- и -ник- не очень типично для украинского языка, хотя иногда и встречается. В то же время, такое сочетание более характерно для русского языка. OBOZ.UA рассказывает, как правильно называть это растение и его плоды на украинском.

Словари украинского языка фиксируют такое его название – "шипшина". Касается оно и самого цветущего куста дикорастущей розы, и ее богатых витамином С плодов.

Интересно, что оба названия – и украинское, и русское – образовались примерно по одинаковой логике. Они оба произошли от слова "шип" – именно такими острыми колючками усеяны ветви этого растения. Только русское слово сформировалось путем добавления двух вышеупомянутых суффиксов -ов- и -ник-.

Это достаточно типичный для этого языка путь, достаточно вспомнить такие слова, как "терновник", "слоновник", "сороковник", "кедровник", "садовник", "чиновник", "храмовник", "ольховник", "виновник". В то время как на украинском "терновник" будет "терен", "ольховник" – "вільшаник", "садовник" – "садівник", "виновник" – "винуватець". "Храмовник" превращается в "священника храму", а "кедровник" – в "сосну сибірську", тогда как такого слова, как "сороковник" в украинском языке вообще нет.

Что касается "шипшини", то в основе слова лежит тот же корень "шип", к которому добавились суффиксы -ш- и -ин-. Так же, как в словах "черемшина", "вершина", "старшина", "меншина", "пташина".

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