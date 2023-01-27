''Не понимаю, почему вызвало ажиотаж'': митрополит ПЦУ Драбинко объяснил, как стал владельцем элитного дома на Печерске, который продал Халимону

Народный депутат Павел Халимон от партии "Слуга народа" во время полномасштабной войны приобрел дом на Печерске в Киеве и оформил недвижимость на другого человека. Продавцом стал митрополит Православной церкви Украины Александр Драбинко.

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Он заявил, что не понимает, почему вокруг этого соглашения возник общественный резонанс. О том, как стал владельцем дома и об истории его продажи Драбинко рассказал ТСН.

На днях стало известно, что народный депутат Украины, заместитель председателя фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Павел Халимон в разгар полномасштабной войны с Россией приобрел недвижимость в элитном Печерском районе Киева. Как установили журналисты, за здание в центре Киева нардеп выложил 10 миллионов 3000 тысяч гривен, право собственности он оформил на другое лицо.

Заинтересовала общество и личность продавца, им оказался митрополит ПЦУ Александр Драбинко. Он подтвердил, что владел элитной недвижимостью.

"Так оно и было. Я год продавал дом, а его никто не покупал, поскольку та цена, которую можно было взять в 2013 году, была высокой. Вокруг произошла застройка, и уже те, кто приезжал смотреть дом, не готовы были покупать за цену в два раза ниже. Нашелся покупатель, хоть кто-то. Отдали за ту цену, которую предложили. У меня просто не было выбора. В 2013-м за дом предлагали 4 миллиона долларов. Но тогда я думал, что я буду в Лавре, это было рядом, и я не собирался его продавать, но прошло 10 лет, он обветшал, потому что там никто не жил, по меркам покупателей он был устаревшим, он потерял свою ценность, поскольку вокруг появилась застройка, он пришел в жилищную непригодность", – рассказал представитель ПЦУ.

Он также объяснил, каким образом сам стал владельцем элитного поместья. По словам Драбинко, дом на Печерске он унаследовал от ныне покойного главы УПЦ МП Владимира Сабодана, у которого работал помощником.

"Это наследство, которое было передано мне покойным митрополитом Владимиром (глава УПЦ МП. – Ред.). Наследство, за которое были уплачены в свое время все налоги и оформлены как купля-продажа", - отметил Драбинко.

Он не понимает, почему вокруг истории с продажей дома на Печерске возник такой общественный резонанс.

"Мое мнение относительно резонанса: это моя собственность. Кому хочу – продаю и за сколько хочу. Это мое личное дело. Считаю так: продаю или корову, или дом – это не имеет значения. За сколько и кому. Не понимаю, почему это приобрело ажиотаж. Я ведь не приобретатель, а продавец. Это моя собственность", - отметил митрополит ПЦУ.

Также он посоветовал журналистам со всеми другими вопросами обращаться к самому Халимону.

Напомним, ранее стало известно, что нардеп от "Слуги народа" Халимон купил имение на Печерске в разгар войны. Также журналисты сообщили, что он встречался со скандальным банкиром Алексеем Омельяненко, подозреваемым в участии в многомиллионных схемах кражи средств с "Укргазбанком".

На вопросы журналистов после выхода расследования Халимон ответил предложением "дождаться результатов расследования".

"Я всегда за объективность. Давайте дождемся выводов правоохранителей, и потом я предоставлю комментарий", - сказал он в ответ на запрос ТСН.

Информация о новой недвижимости нардепа вызвала значительный резонанс в обществе. На нее отреагировали в руководстве фракции "Слуга народа" в парламенте. Председатель фракции Давид Арахамия в своем Telegram-канале отметил, что Павел Халимон будет уволен с должности заместителя.

"Если ты народный депутат и имеешь пару лишних миллионов гривен, то ты должен помочь своей стране. Это твой долг. Поэтому, конечно, нравственная составляющая этого поступка противоречит нашим ценностям и нашему видению того, чем во время войны должен заниматься народный депутат, за что Павел Халимон будет уволен с должности заместителя председателя нашей фракции. Что касается других форм ответственности, то мы призываем правоохранительные органы начать расследование и дать юридическую оценку этим событиям. Если был нарушен закон – значит, за это нужно понести наказание", - заявил Арахамия.