"Слуга" Халимон купил особняк у митрополита УПЦ МП и встречался со скандальным банкиром – источники

Нардеп от "Слуги народа" Павел Халимон, у которого журналисты УП обнаружили элитный особняк на столичном Печерске, встречался со скандальным бизнесменом Алексеем Омельяненко. Последний известен многомилионными схемами воровства средств из "Укргазбанка".

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Об этом OBOZREVATEL рассказали собеседники, знакомые с предпринимателями. Омельяненко также попал в видео УП, однако журналисты его не узнали. Также источники утверждают, что на самом деле дом, который приобрел Халимон, в своем время принадлежал не Александру Дробинко, а митрополиту УПЦ Московского патриархату Владимиру Сабодану (Дробинко был его секретарем, именно поэтому на него оформили дом). Рядом жил и настоятель Киево-Печерской лавры митрополит Павел.

К слову, Халимон за 2018-й задекларировал зарплату в 44,6 тыс. грн (работал в ТОВ "Агро-Хаус"). Уже в 2019-м он ушел в политику и перешел на депутатскую зарплату. Официального дохода для приобретения дома у него нет. Причем официально, как говорится в расследовании УП, дом купили по цене, которая в разы ниже рыночной (всего за 10,3 млн грн при реальной стоимости в 5 раз выше).

Омельяненко, по информации OBOZREVATEL, также живет недалеко от Халимона. Бизнесмен известен огромными хищениями, целым рядом уголовных дел и раскрытых схем. Ранее он работал топ-менеджером "Укргазбанка". За 2008-2010 годы на счета компаний Омельяненко было выведено 5 млрд гривен кредитных средств из банка. Все эти займы оказались проблемными и не вернулись в Укргазбанк. Лишь официально подтверждено нанесение финучреждению ущерба на сумму около 4 млрд гривен.

Государственная аудиторская служба Украины провела три внеплановые аудиторские проверки по 58 эпизодам получения кредитных средств, подконтрольных Алексею Омельяненко. Так, были нанесены убытки Укргазбанку в размере 2,155 млрд гривен.

Напомним, заместитель руководителя фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Павел Халимон в разгар полномасштабной войны РФ против Украины приобрел роскошное поместье стоимостью миллионы гривен. Большой дом с земельным участком в центре Киева официально был оформлен на другое лицо, однако журналистам удалось выяснить, что Халимон постоянно проживает в этом поместье.