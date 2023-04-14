Не побрезговали даже стиральным порошком: в 'ЛНР' путинские воины создали вооруженную банду и ограбили домохозяйку

Российские оккупанты совершили очередное дерзкое преступление на временно захваченной территории Украины. Военные "второй армии мира" в очередной раз ограбили мирную жительницу, не побрезговав забрать даже стиральный порошок.

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Об этом сообщили в Telegram-канале "Досье Шпиона", который ведет сотрудник одной из специальных служб. Как отмечается, инцидент произошел во временно оккупированном населенном пункте Беловодск в Луганской области 30 марта 2023 года.

По данным канала, в фейковое "министерство внутренних дел" террористической группировки "ЛНР" обратилась местная жительница Беловодска Наталья Александровна. Она заявила, что ее ограбили четверо военных. Оккупанты ворвались в ее дом с оружием и забрали авто Renault Master, деньги, бытовую технику и другие предметы.

Так называемые "полицейские" квазиреспублики установили причастных и провели в их домах обыски. Как оказалось, у домохозяйки они забрали стиральную машинку "LG", два музыкальных центра "Sven", музыкальный центр "Samsung", мини ПК "Dell", документы, электродуховой шкаф "Mirta", два кассовых терминала, два велосипеда "Winner", 6 кг стирального порошка TIDE, 13 капсул для стирки "Persil" и 2 литра геля для стирки "Persil".

"Видимо парни так сильно хотели постирать свои вещи под хорошую музыку, что решились на совершение преступления. И стиральный порошок прихватить не забыли", – говорится в сообщении.

На канале также опубликовали список подозреваемых. Большинство из них, как отмечается, оккупанты из 3-го армейского корпуса – специально созданного подразделение войск армии РФ для участия в боевых действиях в Украине.

Список подозреваемых преступной группы:

1. Медведев Александр Васильевич, "Медведь", 13.03.1984 г.р., военный комиссар Беловодского района, майор;

2. Лебедев Михаил Викторович, "Лебедь", 19.03.1990 г.р., военнослужащий в/ч 91704 254 мсп, заместитель командира полка – начальник тыла;

3. Поляков Сергей Михайлович, "Пересвет", 17.06.1989 г.р., ранее судим за кражу и причинение средней тяжести вреда здоровью, военнослужащий в/ч 52330 75 ОБМО, 3 АК, батальон "Сейм", рядовой;

4. Осипов Сергей Сергеевич, "Шмель", 25.07.2000 г.р., военнослужащий в/ч 52330 75 ОБМО, 3 АК, батальон "Сейм", рядовой;

5. Хохлов Евгений Иванович, "Партизан", 01.03.1991 г.р., военнослужащий в/ч 52330 75 ОБМО, 3 АК, батальон "Сейм", рядовой;

6. Григоренко Роман Васильевич, "Малой", 15.11.1990 г.р., военнослужащий в/ч 52330 75 ОБМО, 3 АК, батальон "Сейм", радиотелефонист склада РАВ, рядовой;

7. Каплин Сергей Сергеевич, "Капля", 23.11.2001 г.р., военнослужащий в/ч 52330 75 ОБМО, 3 АК, батальон "Сейм", старший повар, рядовой.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупантам на Запорожском направлении раздали агитационные листовки, которые напрочь отбивают желание воевать. "Мобиков" пугают "умным и подготовленным врагом", в плену у которого захватчикам грозят самые страшные вещи, вплоть до "свастики каленым железом".