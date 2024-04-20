Не оставили в одиночестве: в Тернопольской области громада достроила дом военного, потерявшего на войне ноги. Видео
На Тернопольщине жители Залещицкой громады достроили дом для односельчанина, который получил на войне тяжелое ранение. Молодой защитник потерял на фронте обе ноги и находился в тяжелом моральном состоянии.
Чтобы вернуть Герою желание жить, односельчане собрали средства, засучили рукава – и принялись достраивать дом, который в свое время начал возводить давно ушедший из жизни отец воина. Подробности раскрыли в общественной организации "Шо Там?"
Трогательная история о сопереживании, благодарности и способности объединиться ради помощи нуждающемуся произошла на Тернопольщине. Жители Залещицкой громады решили помочь вернуться к жизни своему односельчанину, молодому воину Степану, который на фронте был тяжело ранен.
Степан, рассказали в организации, на фронте находился больше года. Стрелец-санитар, он вытащил с поля боя не одного раненого побратима, не раз довелось ему эвакуировать и погибших воинов. Пока январе этого года вражеский снаряд не залетел в блиндаж, где находился Степан.
Тогда воин получил очень тяжелые ранения. Медики вынуждены были ампутировать ему выше колена обе ноги.
На Степана это произвело чрезвычайно удручающее впечатление: он настолько сильно переживал увечье, что впал в тяжелую депрессию: ни с кем не общался и отказывался от еды.
Чтобы вернуть земляку-воину желание жить, односельчане решили подарить ему новое жилье: достроить дом, который начал возводить тому уже давно умерший отец Степана – и который после смерти мужчины простоял около 30 лет.
Люди собрали деньги – и приступили к работе. В доме, который имел только стены и крышу, они достроили потолок, утеплили чердак, вставили окна и двери и завели в дом воду из колодца – для этого понадобилось прокопать канаву длиной около 100 м.
Сейчас люди ищут способы сделать ремонт внутри достроенного дома, а также обустроить его бытовой техникой, сантехникой и мебелью. Ведь очень хотят, чтобы Степан после завершения лечения вернулся не в старую глиняную хату, где жил с матерью после смерти отца, а в новый просторный кирпичный дом, полностью готовый для комфортной жизни.
Также люди очень хотят, чтобы у Степана появились качественные протезы ног – и ищут тех, кто мог бы в этом помочь.
Напомним, ранее OBOZ.UA публиковал реальные кадры спасения украинских воинов побратимами. На видео зафиксировано, как пилоты FPV-дронов отбили товарищей из западни россиян.
Также сообщалось, что руководитель группы медицинской эвакуации ПЦУ рассказал о сложностях спасения раненых.
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