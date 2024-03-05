Цена жизни на войне: руководитель группы медицинской эвакуации ПЦУ рассказал о сложностях спасения раненых

Как оказывается, на войне все имеет свою цену, и даже спасение жизни. Стабилизировать, довезти, спасти – ключевая миссия волонтеров, медиков и парамедиков, предпринимающих сверхусилия, чтобы доставить раненых и гражданских в стабилизационные пункты или больницы.

Эвакуация – это тоже война: война ресурсов, риск, опасность и люди. Люди, которых эвакуируют, люди, которые, несмотря на угрозу, возвращаются, чтобы спасти своих. Враги рассчитывают маршруты, по которым вывозят раненых, и обстреливают их. Так что опасность подстерегает чуть ли не на каждом метре. А еще есть экономическая составляющая эвакуации. Чтобы спасти людей из зон, которые находятся под прицельным огнем врага, нужны эваки на базе скорых или мегаэваки на базе обычных городских автобусов.

Эваки - такое название получил транспорт, которым доставляют раненых на стабилизационные пункты или в больницы.

Специальные реанимобили достать непросто. Для обеспечения наиболее эффективной транспортировки раненых используют обычные "скорые", которые передают волонтеры или благотворители. Их превращают в эваки для четырех человек – двух сидячих и двух лежачих. Большую эффективность показали переоборудованные автобусы под мегаэваки. Там устанавливается специальное оборудование, позволяющее поддерживать жизнь, пока раненых не передадут в руки врачам для оказания профессиональной помощи.

Итак, на войне побеждает системность и, к сожалению, ресурсы: деньги, горючее, транспорт. Но это не все.

Роман Холодов, волонтер, руководитель группы медицинской эвакуации ПЦУ рассказывает: "Чтобы эвакуировать одного раненого, в среднем нужно 400 грн. Около 20% этих средств уходит на ремонт эваков, покупку запчастей, а также минимальную оплату водителям и медикам, являющимся эвакуационной бригадой. Остальные 80% - это расходы на топливо, которое очень ценно, поскольку позволяет быть мобильными и не останавливаться в спасении. А еще – это самая большая статья расходов, которая стабильно должна быть закрыта, а не пополняться время от времени. Потому что на эвакуацию мы должны выезжать регулярно, а не когда соберем средства, чтобы заправиться. К сожалению, только отдельные компании оказывают системную помощь, на которую мы можем полагаться. Для понимания, ежемесячно мы преодолеваем тысячи километров, а это значит, что нужно тысячи, а иногда и десятки тысяч литров горючего".

В последнее время бизнес начал меряться сотнями миллионов или миллиардов оказанной помощи. Безусловно, это очень нужно, но лучше, например, каждые 400 млн грн разбить на 40-50 отдельных адресных проектов. Благодаря этому помощь сможет быстрее попадать в конкретную эвакуационную миссию или военное подразделение. Возможно, с точки зрения PR это будет звучать не так важно, но для волонтеров и Сил обороны будет значительной, быстрой, и, главное, адресной поддержкой", - отметил руководитель группы медицинской эвакуации ПЦУ.

И добавил, что каждая эвакуация раненых по степени сложности и ответственности напоминает спецоперацию. И поддержка партнеров в осуществлении таких миссий имеет большое значение.

Враг не прекращает агрессию. Следовательно, потребность в эвакуации раненых остается стабильно высокой, и необходимость системной и адресной поддержки таких миссий также.

"В общей сложности за два года полномасштабной войны WOG передал на заправку эвакуационных миссий более 667 000 литров горючего, и системно поддерживает до 10 различных специализированных фондов и волонтерских эвакуационных инициатив одновременно. Если взять в расчет математику Романа Холодова, каждый может сосчитать количество эвакуационных рейсов, которые обеспечил WOG горючим, а также сколько десятков тысяч раненых удалось своевременно эвакуировать", - отмечает Геннадий Карлинский, директор по маркетингу сети АЗК WOG.