'Не могу ломать себе мозг, только не на этом языке!' Еще одна блогерша 'засветила' свою ненависть к украинскому. Видео

Школьница из популярной у молодежи соцсети Тik Tok под псевдонимом MAIDIE указала, что терпеть не может читать книги на украинском языке, так как они "ломают ей мозг". Остальные книги, вероятно русскоязычные, она, по ее словам, читает с радостью.

Однако в своей публикации она отметила, что речь идет именно о староукраинском языке. Каким-то образом именно на этом диалекте изложены учебники, по которым блогерша готовится к сдаче ВНО.

"Я не понимаю староукраинский и не могу ломать себе мозг неизвестными мне словами, но мне надо их читать хотя бы ради ВНО", – указано в сообщении девушки.

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Естественно такое "признание" не могло обойти стороной сторонников государственного языка, поэтому они нелестно отозвались о блогерше.

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