Не изумруд и жемчуг: как назвать на украинском драгоценные камни

Названия драгоценных камней используют не только те, кто носит украшения с ними. Иногда такими словами описывают что-то красивое или используются для того, чтобы рассказать про цвет.

Видео дня

Однако многие украинцы, особенно те, которые недавно перешли на украинский язык, нередко при этом употребляют русские слова. OBOZ.UA рассказывает о том, как правильно называть драгоценные камни. А также о некоторых других словах, связанных с ювелирным искусством.

Итак, сначала поговорим о камнях. Их можно называть как "дорогоцінними", так и "коштовними" Эти слова являются синонимами и использовать их можно параллельно – обе формы фиксируются в словарях. Третий вариант – "самоцвіти". Хотя, если говорить о ювелирных украшениях, то их лучше называть словом "коштовності".

Какие названия чаще всего используют неправильно? Те, которые в украинском и русском языке непохожи друг на друга. Вот небольшой словарик:

перли – жемчуг;

діамант – бриллиант;

смарагд – изумруд;

бурштин – янтарь;

місячний камінь – лунный камень;

гірський кришталь – горный хрусталь..

Между тем эти названия самоцветов звучат практически одинаково и ошибиться здесь будет трудно:алмаз, аметист, опал, бірюза, гранат, агат, топаз, аквамарин, фіаніт, онікс, сапфір, малахіт, яшма, хризоліт, сердолік, цитрин.

Это не единственные слова, описывающие украшения и ювелирные изделия, которые мы иногда употребляем неправильно. Например, "ожерелье" на украинском языке лучше называть словом "намисто", а на "сережки" можно также говорить "кульчики". Между тем "перстень" и "обручка" имеют разные значения. Первое слово описывает украшение в виде кольца, которое одевается на палец, а второе употребляется в значение такого украшения, которое символизирует собой семейный статус человека, обрученного или состоящего в браке.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие украинские слова несправедливо считают суржиком.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.