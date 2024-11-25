Какие украинские слова не суржик, как все думают: что означают

Языковая калька портит чистоту и благозвучие украинского языка. Наш язык богат и разнообразен, поэтому важно регулярно пополнять словарный запас и заменять русизмы подлинными лексемами.

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Однако некоторые слова считают суржиком ошибочно. Языковеды рассказали, что многие слова, похожие на русские, на самом деле пришли из праславянского языка.

Туча

Слово "туча" происходит из древнеславянского и означает грозовое или дождливое облако. В словенском языке такое toča в значении "град". А схожая по звучанию польская лексема tęcza означает "радуга".

Потомок

В украинском языке есть слово "потомок", но его ошибочно привыкли считать суржиком. Это слово имеет праславянское происхождение. Во многих языках сохранились вариации:

Potomok – по-словацки;

Потомък – на болгарском;

Potomek – на польском и чешском.

Угол

Угол – происходит от праславянского языка. Образовалось слово от корня *ang, что означает "гнуть" и *onk - "изогнутый".

По аналогии можно привести примеры:

Uhel – на чешском;

Uhel – по-словацки.

Węgieł – на польском.

Миг

Слово "миг" образовалось от слова "мигать", а происходит от праславянской migati – "мигать". Эта лексема связана также индоевропейским *meigh-.

Есть схожие слова в чешском (mihat), словацком (mihať) и польском (migać) языках.

Відбавляти

Отбавлять – это не суржик из русского. На самом деле слово со значением избавить (вывести, уничтожить, освободить) происходит от праславянского -baviti, связанного с индоевропейским bheu'-/bhou (расти, возникнуть, быть).

Слово "поминати" происходит от древнеславянского и имеет три значения: уважительно называть, справлять поминки, вспоминать. "Поминай, как звали" – говорят о том, кто бесследно исчез. А "звати" происходит от праславянского *zъvatita означает звать или именовать. Какие слова считают суржиком ошибочно – читайте в материале.

Также OBOZ.UA рассказывал о десяти спорных словах, которые имеют украинское происхождение. Например, лексемы "праздник", "первый" и "ждать" являются древнеукраинскими или старославянскими.

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