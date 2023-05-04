'Не игнорируйте воздушные тревоги': посольство США в Украине предупредило американцев о повышенной угрозе ракетных ударов

Посольство США в Украине предупредило своих граждан о повышенной угрозе ракетных ударов России по территории нашего государства. Американцы призывали реагировать на сигналы воздушной тревоги и не поддаваться панике.

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Об этом сообщили на официальном сайте дипломатического представительства Штатов в среду, 3 мая. Там отметили, что такое предупреждение связано с соответствующей риторикой государства-агрессора России.

"В связи с недавним ростом количества ударов по Украине и провокационной риторики со стороны Москвы, Госдепартамент предупреждает граждан США о продолжающейся повышенной угрозе ракетных атак, в том числе в Киеве и Киевской области", – говорится в сообщении.

В посольстве призвали граждан направляться в укрытие в случае объявления воздушной тревоги и придерживаться рекомендаций местных властей. Кроме того, американцам посоветовали иметь план на случай непредвиденных обстоятельств, не зависящий от помощи от американского правительства.

Напомним, что в ночь на 3 мая в Москве около Кремля услышали звуки взрывов. Очевидцы сообщали, что на небе виднелись искры. В сеть попало видео, которое показывает, как над резиденцией диктатора поднимается дым.

В пресс-службе Путина заявили, что Украина ночью пыталась нанести удар по Кремлю с целью покушения на диктатора. Якобы на здание были нацелены два беспилотника. В то же время глава украинского государства Владимир Зеленский заявил, что Украина не атаковала территорию страны-агрессора России, как и не предпринимала попыток покушения на Путина.

В Государственной думе РФ в то же время бурно отреагировали на ночную атаку беспилотника на Кремль. В этой "бавовне" депутаты увидели "настоящий повод к войне" и начали сыпать угрозами Украине и Зеленскому.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия снова увеличила количество кораблей в Черном море. Кроме того, российские оккупанты вывели надводный ракетоноситель, снаряженный 8 ракетами типа "Калибр".

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