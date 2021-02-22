Не хватает реанимаций и ИВЛ: мэр Ивано-Франковска рассказал о коллапсе из-за COVID-19

По состоянию на 22 февраля в больницах Ивано-Франковска занято 84% коек, предназначенных для больных коронавирусом. Городская власть рассчитывает на использование имеющихся резервов, о развертывании полевых госпиталей пока речь не идет.

Об этом в эфире телеканала OBOZREVATEL рассказал городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцынкив. "Есть вопросы реанимационных отделений, их тоже не хватает, потому что речь не просто о койках, а о медицинском персонале, о наличии аппаратов ИВЛ и кислородных точек", – отметил мэр.

По его словам, в двух городских больницах находится 604 пациента с подтвержденным COVID-19 или с подозрением на коронавирус. Для таких больных был выделен один из корпусов в детской больнице и корпус городского родильного дома. Первый уже полностью загружен, "три этажа роддома уже занято, остался только один", – сообщил мэр.

В то же время городская власть работает над тем, чтобы использовать резервы областных учреждений здравоохранения. В частности, центральной областной больницы и областной инфекционной больницы.

Марцынкив также отметил, что в городских больницах лечатся не только горожане, но и жители районов и области. "Каждый третий в городе – пациент из области, каждый второй в городской реанимации – житель области", – сообщил мэр.

Говоря о медработниках, он отметил, что массовых увольнений нет. Однако, по его словам, они испытывают колоссальную нагрузку. "Они не могут оказывать медицинскую помощь в таком темпе, и с этим есть проблема".

По этой причине городские власти озвучили инициативу о том, чтобы "перераспределять ургентность" между всеми медицинскими учреждениями. По мнению Марцынкива, организационные меры помогут "медикам передохнуть".

Как писал OBOZREVATEL, в Ивано-Франковской области развернули мобильный госпиталь Государственной службы по чрезвычайным ситуациям ( ДСЧС) для оказания медицинской помощи больным коронавирусом.