Блог | Дмитрий Чернышев: Не хотели крымчане в Россию: развенчание мифов о Крыме

Давайте поговорим про Крым и крымчан. Раз двадцать, наверное, я слышал от разных людей что-нибудь типа: да у меня друзья, родственники, девушка из Севастополя… да там все по-русски говорили… да все там мечтали о воссоединении с Россией… Из чего делался вывод, что если украинские войска вернут себе Крым, то там начнется небывалое партизанское движение и земля гореть будет у них под ногами.

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Что здесь неправда? Да практически все.

Не хотели крымчане в Россию. Не хотели русские воссоединения со своей исторической Родиной. Не будет никакой партизанской войны в Крыму — коллаборанты быстро сами слиняют, флаги тихо поменяют, никакие партизаны не уйдут в аджимушкайские каменоломни, чтобы выходить оттуда по ночам и пускать под откос поезда.

Давайте по пунктам.

1. Почему крымчане не хотели в Россию?

На выборах партия Гоблина-Аксенова, в программе которой было присоединение к России, набирала максимум 4%. Маловато для всеобщего желания. Крымчане не хотели в Россию — они хотели жить в стране побогаче. И чтоб пенсии были московские. И чтоб туристов приезжало побольше. Лучше всего — нефтяники, конечно.

Давайте поставим мысленный эксперимент. Представим, что крымчанам предлагают на выбор — немецкие пенсии или российские, европейский шенген или российский паспорт, британское правосудие или Басманный суд, туристов из Осло или из Пензы. Как вы думаете, что выберут обыватели? Обывателю плевать на политику. Он хочет не в в Россию, он хочет туда, где ему будет лучше.

2. Почему русский язык множества крымчан на самом деле ничего не значит?

Русская эмиграция — одна из самых крупных в мире. Если не ошибаюсь, больше нее только китайская. Но русские в Нью-Йорке или в Барселоне не мечтают о присоединении Брайтон-Бич или Каталонии к России. Тоскуешь по Омску или Норильску? Зачем же ты себя мучаешь, дружище. Возвращайся. Будешь рассказывать на отечественном ТВ про ужасы загнивающей Европы и про то, как ты мылся по утрам собакой из-за очень больших счетов за коммуналку. Тебя же там с руками оторвут, очевидец ты наш ненаглядный.

3. Почему не будет никакой партизанской войны в Крыму после возвращения полуострова в Украину?

У обывателя были розовые иллюзии, которые российская пропаганда всячески поддерживала. Путин придет, порядок наведет. И вот обыватель почувствовал на себе, что такое чекистский порядок. Когда цены уже московские, а зарплаты еще украинские. Когда собственность начали отнимать, а пляжи обносить колючей проволокой. Когда вдруг вольница закончилась. Когда внезапно — санкции. Когда с туристами стало как-то совсем плохо.

А если Украина победила, значит она уже сильнее. Значит скоро шенген и европейские инвестиции. Значит не надо будет выплачивать многомиллиардные репарации — мы же не агрессорами были, а его жертвой. Не будет никакой партизанской войны. Обыватели такими глупостями не занимаются.

p.s.

Добавлю, что российская пропаганда сама загнала себя в ловушку сакральности. Оооо! Крым — это наша святыня! Артек, Владимир, Ласточкино гнездо, Массандра. Путин Таврический! Непотопляемый авианосец! И чо теперь?

А Крым — это просто кусок земли. Очень красивой, конечно. Но теперь придется его вернуть. И самое поразительное, что после этого ничего не произойдет. Камни с неба не посыпятся на обывателя. У россиян останутся прекрасная Карелия и потрясающий Байкал, неземная Камчатка и бесподобный Алтай. И российский обыватель будет хлопать глазами — а что, так можно было? Можно было просто все вернуть все чужое и война тогда закончится? Так за что же мы, дураки, воевали тогда?