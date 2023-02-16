На фронте под Авдеевкой погиб молодой учитель: без отца остались двое сыновей

На Донбассе под Авдеевкой погиб молодой учитель, отец двоих детей Игорь Бончев из Одесской области. Он четыре года проработал в местной школе, преподавал физику и физкультуру. Когда началось полномасштабное вторжение РФ в Украину, он добровольно отправился на фронт.

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В школе играл в шахматы

О том, что 31-летний учитель школы села Введенка Одесской области Игорь Бончев погиб, стало известно 9 февраля. До этого, по словам родных, он три дня не выходил на связь.

"У него остались родители пенсионеры и двое маленьких сыновей – Аркадию 7 лет, а Назару 4. Для них это огромная потеря. Брат Игоря тоже сейчас воюет", – рассказывает местная жительница, которая училась с погибшим в одной школе.

Попрощались с Игорем Бончевым 14 февраля, на похороны пришло много людей. "Он был очень хорошим парнем, добрым, отзывчивым, умным. Он был одним из лучших учеников, гордостью школы. Помню, что в школе он всегда играл в шахматы, часто выигрывал", – добавляет девушка.

Во всем стремился быть первым

В Надеждевском лицее, который окончил Игорь, рассказывают, что парень не только был отличником, но и очень начитанным и талантливым. Отлично читал стихи, участвовал в школьных спектаклях, выступал в школьной агитбригаде.

Одна из его знакомых Людмила Чабан опубликовала на страничке в Facebook детский рисунок Игоря на тему "Какой след я оставлю после себя". На нем изображены призеры соревнований, и над фигуркой, которая занимает первое место, написано "Я".

"Он во всем стремился быть первым. В первых рядах он пошел и против врага", – написала Людмила.

Четыре года назад Игорь стал работать в школе в селе Введенка. Тогда же поступил в Южноукраинский национальный педагогический университет. Коллеги вспоминают, что Игорь был талантливым учителем, его очень любили дети, а он умел к каждому ученику найти подход.

За месяц до своей гибели Игорь приезжал в отпуск домой. В Надеждевском лицее рассказывают, что они собрали посылку, в которой были и рисунки детей для него и его побратимов.

Пересматривая рисунки, он тогда сказал своей маме: "Вот ради кого мы там, вот за что мы стоим". В ответ Игорь записал небольшое видео, в котором поблагодарил детей за подарок и поддержку боевого духа солдат.