Не будет принудительной: в Сумской ОВА раскрыли подробности об эвакуации населения из приграничья

Глава Сумской ОВА Владимир Артюх уточнил информацию об эвакуации из пятикилометровой приграничной зоны в регионе. Он подчеркнул, что эвакуация не будет принудительной и экстренной.

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Жители региона сами будут принимать решение о выезде, в случае отказа нужно будет написать соответствующее заявление. Об этом он сказал на брифинге вечером 10 июля, передает пресс-служба ОВА (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Эвакуация начнется в плановом порядке, отметил чиновник. Такие мероприятия проходят с письменного согласия, отказ также должен быть зафиксирован в письменном виде.

"Если человек отказывается от эвакуации, пишет заявление об отказе. Остальные граждане, которые соглашаются эвакуироваться, будут перемещены в безопасные места", – заявил глава Сумской ОВА.

Он добавил, что эвакуация будет проводиться только тогда, когда комиссия и он лично убедятся в готовности новых мест переселения жителей приграничья и готовности всех служб к безопасной эвакуации.

По подсчетам ОВА, под эвакуацию подпадает около 20 тысяч человек, речь идет о 15 громадах. Артюх также привел данные за последние два месяца, за это время область подверглась 1 349 обстрелам.

"По сравнению с предыдущими месяцами вдвое (количество обстрелов. – Ред.) увеличилось. Это 28 авиационных ударов, 20 ударов с применением шахедов, более 22 применения других БПЛА, которые использовали бомбы в этой 5-километровой зоне", – перечислил он.

Также в результате только деятельности диверсантов погиб 41 местный житель, 81 получил ранения, добавил Артюх.

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 июля стало известно, что власти Сумской области приняли решение об эвакуации населения, проживающего на территории до пяти километров от границы с Россией и Беларусью. Эта необходимость вызвана увеличением угрозы со стороны агрессивных соседей и рисками нового наступления.