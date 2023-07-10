В Сумской области эвакуируют жителей пятикилометровой пограничной зоны: названа причина

Власти Сумской области приняли решение о немедленной эвакуации населения, проживающего на территории до пяти километров от границы с Россией и Беларусью. Эта необходимость вызвана увеличением угрозы со стороны агрессивных соседей и рисками нового наступления.

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Об этом заявил глава Сумской ОВА Владимир Артюх по итогам Совета обороны Сумщины, передает его Telegram-канал. Он подчеркнул, что это было непростое решение, но все существующие обстоятельства указывают на его неотвратимость.

"После тщательного анализа оперативной обстановки на пограничные Сумской области, по результатам докладов военных, руководителей районов и территориальных общин принято решение о необходимости подготовки и проведения эвакуации местных жителей населенных пунктов области, находящихся в пятикилометровой приграничной зоне", – указал глава региона.

Напомним, что в ночь на 3 июля оккупанты массировано обстреляли Сумы боевыми дронами. В результате число жертв среди мирных жителей достигло трех и более двух десятков раненых.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на прошлой неделе в Сумской области российские военные преступники убили двух мирных жителей приграничного населенного пункта и ранили еще одного. Оккупанты открыли огонь по гражданским, когда пытались проникнуть на украинскую территорию.