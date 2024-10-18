Не бабушки и дедушки: как правильно называть людей 60+

Какие определения для людей в возрасте от 60 лет и старше вы встречали в печати и ежедневной речи? На украинском языке о них говорят "люди у віці", "старі", "бабусі й дідусі", "люди пенсійного віку" либо "пенсіонери", "люди літнього віку", "люди поважного віку".

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Но, Справочник безбарьерности Министерства социальной политики указывает, что все эти варианты неправильны. А также объясняет, как лучше говорить, чтобы не задеть чувства человека.

Каких вариантов лучше избегать

Если сказать на человека "старий" или даже "старенький, это может оскорбить, ведь не все, кто отпраздновал 60-летие, чувствуют себя стариками. Кроме того, справочник указывает, что общемировая тенденция увеличения продолжительности жизни делает неочевидным, каких именно людей нужно относить к этой категории.

"Согласно классификации Всемирной организации здравоохранения, пожилым считается возраст 60-75 лет, а старческим - 75-90 лет. Тех, кто достиг 90 лет и старше, принято называть долгожителями", — говорится в справочнике.

"Бабуся" и "дідусь" — эти слова указывают на родственные связи. А значит, таким образом следует называть только своих родственников или описывать чье-то родство.

Термин "пенсіонери" можно употреблять, но необходимо при этом учитывать контекст. Ведь таким словом описывают людей, получающих пенсию безотносительно возраста. Между тем выплаты такого типа могут получать и дети или другие лица, потерявшие кормильца, имеющие инвалидность или оказавшиеся в других обстоятельствах, когда попадают под социальную защиту государства.

Как все же правильно?

Если в тексте – письменном или устном – нужно указать на разницу поколений, то следует использовать вариант "старше покоління". Приемлемыми также считаются формулировки "люди старшого віку", "старші люди". "Также сегодня в украинском законодательстве используется такой термин, как "люди похилого віку", а вот в Европе, например, о людях, вышедших на пенсию, говорят "люди третього віку", – указывает справочник.

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