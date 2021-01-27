Названы 5 противопоказаний к вакцинации от коронавируса

Главными противопоказаниями к вакцинации от коронавируса являются острые-респираторные заболевания (ОРЗ), положительный тест на COVID-19, "постковидное" состояние, наличие антител IgM/IgG и тяжелые заболевания.

Об этом рассказала профессор американской Школы системной биологии университета Джорджа Мэйсона Анча Баранова в интервью "Ленте.ру". Эксперт пояснила, почему прививку от коронавируса нежелательно делать при наличии антител IgM в крови.

"Если вы, допустим, сдали кровь на антитела и в ней нашли иммуноглобулины M, это говорит о том, что у вас продолжает формироваться иммунный ответ. То есть организм находится в контакте с вирусом, даже если ваш ПЦР-тест негативен. Возможно, вирус "спрятался", сидит в кишечнике или где-то еще. Это состояние называется персистенция", – сказала биолог.

"Постковидным" состоянием Баранова назвала наличие в организме только антител IgG, без IgM.

"У многих оно не связано ни с какими побочными эффектами в смысле длинного ковида. Но при наличии IgG смысла вакцинироваться нет. Лучше уступить свою очередь на вакцину кому-то другому", – добавила эксперт.

Противопоказаниями биолог назвала и наличие таких болезней, как иммуносупрессия или рассеянный склероз. По ее словам, пациентов с такими заболеваниями перед вакцинацией отправляют на консультацию к лечащим врачам, "а те говорят, что тоже не знают. Никто не хочет на себя брать за это ответственность".

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, ВОЗ дала рекомендации о том, как правильно использовать вакцину против COVID-19 от компании Moderna, кого лучше вакцинировать в первую очередь, а кому избегать прививок.