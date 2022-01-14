Названо имя второго бойца ВСУ, подорвавшегося на Донбассе. Фото

Стало известно имя второго военнослужащего Вооруженных сил Украины, который погиб во время подрыва взрывном устройстве на Донбассе 10 января – это Валерий Петренко. Первым стал Илья Супрун, о котором OBOZREVATEL писал ранее.

Данные в Facebook обнародовала заместитель директора Департамента социальной политики Днепровского горсовета Юлия Дмитрова. Она уточнила, что оба бойца служили в 25-й отдельной Сичеславской воздушно-десантной бригаде (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

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Старшему лейтенанту Валерию Петренко был 51 год, а лейтенанту Илье Супруну – 23 года.

Дмитрова добавила, что время и дату прощания сообщат отдельно.

Напомним, о Супруне говорили, что он мог добиться больших карьерных успехов в сфере IT, однако он решил пойти защищать Украину от оккупантов. Подробнее о нем читайте в нашем материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, двое бойцов ВСУ подорвались на Донбассе 10 января. Трагедия произошла в районе поселка Крутая Балка во время восстановления минно-взрывных заграждений.

Правоохранители начали расследование по статье о небрежном отношении к военной службе.