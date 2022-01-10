На Донбассе подорвались украинские военные: двое бойцов погибли

На Донбассе 10 января подорвались двое военнослужащих Вооруженных сил Украины. Оба бойца получили травмы, несовместимые с жизнью.

Об этом сообщается на Facebook-странице штаба ООС. Военные подорвались на неизвестном взрывном устройстве.

"В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения, несовместимые с жизнью. Командование и личный состав ООС выражают искренние соболезнования родным и близким героев, которые погибли за Украину", – сказано в сообщении.

Также отмечается, что, по состоянию на 17:00 российско-оккупационные войска дважды нарушили режим прекращения огня.

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Враг обстреливал позиции ВСУ в районе поселка Пески из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Отметим, что в конце 2020 года военные ВСУ несколько раз подрывались на взрывных устройствах. Так, в ноябре двое бойцов погибли, а в декабре – получили ранения.

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 января в зоне ООС в результате обстрелов со стороны российских наемников был ранен один защитник Украины. В тот день противник дважды нарушал режим прекращения огня.