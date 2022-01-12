Мог сделать карьеру в IT, но решил защищать Украину: подробности о погибшем 23-летнем десантнике

ВСУ вновь понесли потери на Донбассе – возле села Крутая Балка Ясиноватского района Донецкой области подорвались двое бойцов 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады. Один из погибших – Илья Супрун из Днепра. Парню было всего 23 года, он мог добиться высоких карьерных успехов, но решил, что пойдет защищать Украину от оккупантов.

Подробнее о нем читайте в материале OBOZREVATEL.

Трагедия произошла в понедельник, 10 января. Во время восстановления минно-взрывных заграждений бойцы подорвались на неизвестном устройстве. Травмы были несовместимы с жизнью.

Один из погибших – Илья Супрун. Крестная 23-летнего парня Анна Кириченко написала о нем в соцсети: "Талантливый, красивый юноша, мой Герой, наш Герой. Герой Украины".

Женщина крестила Илью, когда еще училась в 11-м классе. "Я помню, как он родился, я крестила его, как он рос... Его воспитывала мама и бабушка. Он был очень талантливым мальчиком, мы просто не могли надышаться на него", – говорила Анна OBOZREVATEL.

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Мама Ильи преподает в лицее информационных технологий в Днепре, там же учился и Илья. Это одно из престижных учебных заведений в городе.

По словам Анны, Илья очень хорошо учился и увлекался программированием.

"У него был очень высокий потенциал. Выпускники этого лицея работают в международных IT-компаниях, в экономической сфере, занимаются политикой. У Ильи открывалось большое будущее. Но он еще был патриотом Украины. Окончание лицея совпало с началом войны на востоке и он решил, что будет защищать Родину", – рассказывает крестная.

Поэтому парень поступил в Национальную академию Сухопутных войск им. Петра Сагайдачного во Львове. Окончив ее в 2020 году, Илья заключил контракт и отправился на фронт, в район Авдеевки под Донецком.

"В школе он занимался спортом. Мы еще называли его гуттаперчевый мальчик из-за его гибкости. Он занимался спортивной гимнастикой и легкой атлетикой. Был очень выносливым и физически подготовленным. Это очень помогло ему во время службы на Донбассе. Хотя, как он сам признавался, служба давалась нелегко", – вспоминает тетя.

Еще во время учебы в лицее парень сделал для школьного аэрокосмического музея специальные полочки, где хранятся экспозиции, посвященные героям. Теперь там на одной из полочек будет стоять портрет и самого Ильи Супруна.

Похоронят погибшего бойца в пятницу, 14 января, в Днепре.