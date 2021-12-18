Названо имя украинского разведчика, убитого снайпером на Донбассе. Фото

Погибшим 16 декабря на Донбассе украинским воином был 30-летний Станислав Запорожец. Он служил в 74-м отдельном разведывательном батальоне.

Об этом сообщается на Facebook-странице благотворительного фонда "Повернись живим". Отмечается, что он был убит снайпером российско-оккупационных войск (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Сам Запорожец был родом из Луганской области. У него остались мать и младший брат.

"Станислав защищал свою землю в рядах 74-го отдельного разведывательного батальона. Как настоящий разведчик, он оставил немного: два фото, пустой профиль в соцсетях. А еще – осиротевших мать и младшего брата. Теперь Станиславу навсегда останется 30", – сказано в сообщении.

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Боец погиб во время вражеских обстрелов на Донбассе 16 декабря. Тогда оккупанты пять раз нарушали режим прекращения огня.

Напомним, что 12 декабря в зоне проведения Операции объединенных сил серьезные ранения получил другой разведчик – Юрий Савелло. Он подорвался на мине противника.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 декабря на Донбассе оккупанты семь раз обстреливали позиции ВСУ, в результате чего был ранен украинский военный.