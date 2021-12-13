Стало известно имя разведчика ВСУ, который подорвался на мине в зоне ООС. Фото

Подорвавшимся на вражеской мине в районе проведения Операции объединенных сил 12 декабря украинским военным оказался разведчик Юрий Савелло. Он получил тяжелую контузию и потерял стопу.

Об этом в Facebook сообщила волонтер Юлия Толмачева. Его вскоре должны перевезти для операций в Киев (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Вчера наш товарищ, разведчик Юрий Савелло (позывной "Испанец") подорвался на российской пластиковой мине. Ему оторвало стопу, тяжелая контузия", – уточнила волонтер.

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Толмачева добавила, что воина на днях перевезут в Киеве, где будут проводить операции. Затем ему предстоит реабилитация и протезирование, а после – долгое восстановление.

Она отметила, что у Савелло трое детей и жена. Также пострадавшему требуется помощь.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 декабря на Донбассе подорвался 49-летний военнослужащий ВСУ. Его состояние тогда оценивали как средней тяжести.

Также за минувшие сутки российско-оккупационные войска четыре раза нарушали режима прекращения огня.