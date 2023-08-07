Названа самая длинная аббревиатура в украинском языке: расшифровка

Украинский язык в мире воспринимают как один из самых благозвучных и мелодичных. Но при изучении языка можно встретить такие слова и определения, которые удивят даже коренного украинца.

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Большинство людей не знают, как правильно расшифровать аббревиатуры из нескольких букв и часто не могут сразу разобраться, что это значит. Однако OBOZREVATEL нашел интересную аббревиатуру, способную запутать даже самых опытных языковедов.

Самая длинная аббревиатура в украинском языке содержит 11 букв – ЦНИИИТЭДМТП. Расшифровывается как Центральный научно-исследовательский институт информации и технико-экономических исследований по материально-техническому снабжению.

Также OBOZREVATEL публиковал ключевые аббревиатуры, которые нужно знать каждому украинцу в военное время. Они помогут лучше понимать, о чем идет речь в информационных сообщениях.

АТЦ – антитеррористический центр;

ББМ – боевая бронированная машина;

БПВ – беспилотный вертолет (полный синоним – БПГ, то есть беспилотный вертолет);

БПЛА – беспилотный летательный аппарат (может использоваться также аббревиатура БЛА);

БРДМ – боевая разведывательно-дозорная машина;

БТГ – батальонная тактическая группа;

БТР – бронетранспортер;

ВДК – большой десантный корабль;

ВСГ – крупнокалиберная снайперская винтовка;

ВГА – военно-гражданская администрация;

ГНР – группа немедленного реагирования;

ГШР – группа быстрого реагирования;

ГУР – главное управление разведки (в Министерстве обороны Украины);

ДАП – дымообразующий авиационный прибор;

День Д – общепринятый в военном деле срок, на обозначение дня начала военной операции;

ДЗОТ – долговременная закрепленная оборонительная точка, дерево-земляная оборонительная точка;

ДОТ – длительная оборонительная точка;

ГНСУ – Государственная пограничная служба Украины.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие слова в украинском языке не нужно писать с прописной буквы.

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