Названа самая длинная аббревиатура в украинском языке: расшифровка
Украинский язык в мире воспринимают как один из самых благозвучных и мелодичных. Но при изучении языка можно встретить такие слова и определения, которые удивят даже коренного украинца.
Большинство людей не знают, как правильно расшифровать аббревиатуры из нескольких букв и часто не могут сразу разобраться, что это значит. Однако OBOZREVATEL нашел интересную аббревиатуру, способную запутать даже самых опытных языковедов.
Самая длинная аббревиатура в украинском языке содержит 11 букв – ЦНИИИТЭДМТП. Расшифровывается как Центральный научно-исследовательский институт информации и технико-экономических исследований по материально-техническому снабжению.
Также OBOZREVATEL публиковал ключевые аббревиатуры, которые нужно знать каждому украинцу в военное время. Они помогут лучше понимать, о чем идет речь в информационных сообщениях.
АТЦ – антитеррористический центр;
ББМ – боевая бронированная машина;
БПВ – беспилотный вертолет (полный синоним – БПГ, то есть беспилотный вертолет);
БПЛА – беспилотный летательный аппарат (может использоваться также аббревиатура БЛА);
БРДМ – боевая разведывательно-дозорная машина;
БТГ – батальонная тактическая группа;
БТР – бронетранспортер;
ВДК – большой десантный корабль;
ВСГ – крупнокалиберная снайперская винтовка;
ВГА – военно-гражданская администрация;
ГНР – группа немедленного реагирования;
ГШР – группа быстрого реагирования;
ГУР – главное управление разведки (в Министерстве обороны Украины);
ДАП – дымообразующий авиационный прибор;
День Д – общепринятый в военном деле срок, на обозначение дня начала военной операции;
ДЗОТ – долговременная закрепленная оборонительная точка, дерево-земляная оборонительная точка;
ДОТ – длительная оборонительная точка;
ГНСУ – Государственная пограничная служба Украины.
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие слова в украинском языке не нужно писать с прописной буквы.
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