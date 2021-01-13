Названа розничная цена на китайскую вакцину от коронавируса, которую получит Украина

Розничная цена вакцины от коронавируса китайской компании Sinovac Biotech, которую поставят в Украину, составит 504 гривны.

Об этом на пресс-конференции заявил Валерий Печаев, глава компании "Лекхим", которая заключила контракт на поставки препарата, передает LIGA.net. Он уточнил, что если курс доллара останется прежним, то стоимость может быть еще меньшей.

Также он пояснил, что из 5 млн доз, которые должны прибыть в первой половине 2021 года, 1,9 млн доз уйдут Минздраву по квоте.

"О втором (полугодии) мы не говорили. Поэтому 1,913 млн Минздраву, остальные у нас", – подчеркнул Печаев.

По его словам, "Лекхим" не является продавцом. Для реализации вакцины компания обратилась к промышленным предприятиям.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Лекхим" заключила соглашение с компанией Sinovac, в рамках которого в Украину в первой половине 2021 года поступят 5 млн доз вакцины от COVID-19.

Ранее стало известно, что промежуточные испытания вакцины Sinovac показали ее эффективность до 97%.

О том, почему Украина закупает китайскую вакцину – читайте в материале OBOZREVATEL.