Названо роздрібну ціну на китайську вакцину від коронавірусу, яку отримає Україна

Роздрібна ціна вакцини проти коронавірусу китайської компанії Sinovac Biotech, яку поставлять в Україну, становить 504 гривні (18 доларів).

Про це на пресконференції заявив Валерій Печаєв, глава компанії "Лекхім", яка уклала контракт на постачання препарату, передає LIGA.net. Він уточнив, що якщо курс долара залишиться колишнім, то вартість може бути ще меншою.

Також він пояснив, що з 5 млн доз, які мають прибути в першій половині 2021 року, 1,9 млн доз підуть МОЗ за квотою.

"Про друге (півріччя) ми не говорили. Тому 1,913 млн – МОЗ, інші – у нас", – наголосив Печаєв.

За його словами, "Лекхім" не є продавцем. Для реалізації вакцини компанія звернулася до промислових підприємств.

Стільки коштуватиме Sinovac й інші вакцини у світі

В Індонезії, в якій до кінця січня чекають на дозвіл на застосування препарату, коштуватиме вакцина 13,6 дол. Такі дані раніше оприлюднила державна Bio Farma.

За даними з відкритих джерел, для США вартість сягне 29,75 дол.

Для порівняння зазначимо, що Євросоюз закупив 300 млн доз препарату компаній Pfizer і BioNTech по 15,5 євро (18,8 дол.). Для США її вартість становила 19,4 дол.

Водночас одним із найдешевших на ринку ЄС виявився препарат AstraZeneca – 2,5 євро (трохи більше як 3 дол).

Нагадаємо, що в країнах, де відбувається вакцинація, насамперед щеплення роблять людям похилого віку та медичним працівникам.

В Україні також розробили план вакцинації, який розділено на п'ять етапів. У межах першого планують охопити 335 тисяч людей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Лекхім" уклала угоду з компанією Sinovac, у межах якої до України в першій половині 2021 року надійдуть 5 млн доз вакцини від COVID-19.

Раніше стало відомо, що проміжні випробування вакцини Sinovac показали її ефективність до 97%.

Про те, чому Україна закуповує китайську вакцину, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.