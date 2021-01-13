Навальный вернется в РФ рейсом "Победы": в сети указали на символизм
Российский оппозиционер Алексей Навальный назвал дату возвращения в РФ и уточнил, что прилетает рейсом авиакомпании "Победа".
Пользователи оставили сотни комментариев под публикацией политика в Twitter. В его сообщении многие увидели определенный символизм.
"Вопрос "возвращаться или нет" передо мной не стоял никогда. Просто потому, что я не уезжал. Я оказался в Германии, приехав в неё в реанимационной коробке. 17 января, в воскресенье, я вернусь домой рейсом "Победы". Встречайте", – написал Навальный.
"Не удивлюсь, если сегодня объявят о ликвидации авиакомпании "Победа", – прокомментировал сообщение Сергей Якимов.
"Алексей Анатольевич, это мощно! Ждем вас", – написал пользователь с ником "Корзина вазелина".
"Авиакомпания "Победа" отменила все рейсы из Германии. Авиакомпания "Победа" обанкротилась. Самолет авиакомпании "Победа" упал", – иронизирует пользователь Гордей.
"Рейсом "Победа" – очень символично", – заявил читатель с ником vilgun.
"Страшно, шо капец, если честно", – написал Алексей Костюк.
"Вся росгвардия нашей страны будет в "Домодедово", – считает Фейтулла.
"Рейсом "Победы" с победой! Ждем, Алексей!" – обратился к оппозиционеру пользователь Николай.
Как писал OBOZREVATEL:
Навального отравили в РФ 20 августа, в результате он впал в кому.
Немецкая клиника Charite подтвердила отравление оппозиционера. По результатам исследований, его отравили веществом из группы ингибиторов.
Расследователи Bellingcat, Der Spiegel и CNN заявили, что в течение 3 лет 8 сотрудников секретного подразделения ФСБ России следили за Навальным, а его отравление в августе 2020-го в Томске было уже второй попыткой покушения.
Первую попытку отравления российского оппозиционера сотрудники ФСБ предприняли в июле 2020 года в Калининграде, заявили журналисты. Тогда пострадала жена Навального Юлия.
Сам российский политик под видом помощника экс-главы Федеральной службы безопасности РФ вынудил сотрудника ФСБ признаться в отравлении.