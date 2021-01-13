Навальный вернется в РФ рейсом "Победы": в сети указали на символизм

Российский оппозиционер Алексей Навальный назвал дату возвращения в РФ и уточнил, что прилетает рейсом авиакомпании "Победа".

Пользователи оставили сотни комментариев под публикацией политика в Twitter. В его сообщении многие увидели определенный символизм.

"Вопрос "возвращаться или нет" передо мной не стоял никогда. Просто потому, что я не уезжал. Я оказался в Германии, приехав в неё в реанимационной коробке. 17 января, в воскресенье, я вернусь домой рейсом "Победы". Встречайте", – написал Навальный.

"Не удивлюсь, если сегодня объявят о ликвидации авиакомпании "Победа", – прокомментировал сообщение Сергей Якимов.

"Алексей Анатольевич, это мощно! Ждем вас", – написал пользователь с ником "Корзина вазелина".

"Авиакомпания "Победа" отменила все рейсы из Германии. Авиакомпания "Победа" обанкротилась. Самолет авиакомпании "Победа" упал", – иронизирует пользователь Гордей.

"Рейсом "Победа" – очень символично", – заявил читатель с ником vilgun.

"Страшно, шо капец, если честно", – написал Алексей Костюк.

"Вся росгвардия нашей страны будет в "Домодедово", – считает Фейтулла.

"Рейсом "Победы" с победой! Ждем, Алексей!" – обратился к оппозиционеру пользователь Николай.

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