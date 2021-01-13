Навальний повернеться до РФ рейсом "Победы": в мережі вказали на символізм
Російський опозиціонер Олексій Навальний назвав дату повернення в РФ і уточнив, що прилітає рейсом авіакомпанії "Победа".
Користувачі залишили сотні коментарів під публікацією політика в Twitter. У його повідомленні багато побачили певний символізм.
"Питання "повертатися чи ні" переді мною не стояло ніколи. Просто тому, що я не виїжджав. Я опинився в Німеччині, приїхавши до неї в реанімаційній коробці. 17 січня, в неділю, я повернуся додому рейсом "Победы". Зустрічайте", – написав Навальний.
"Не здивуюся, якщо сьогодні оголосять про ліквідацію авіакомпанії "Победа", – прокоментував повідомлення Сергій Якимів.
"Олексій Анатолійович, це потужно! Чекаємо на вас", – написав користувач з ніком "Кошик вазеліну".
"Авіакомпанія "Победа" скасувала всі рейси з Німеччини. Авіакомпанія "Победа" збанкрутувала. Літак авіакомпанії "Победа" впав", – іронізує користувач Гордій.
"Рейсом "Победа" – дуже символічно", – заявив читач з ніком vilgun.
"Страшно, шо капец, якщо чесно", – написав Олексій Костюк.
"Вся росгвардія нашої країни буде в "Домодєдово", – вважає Фейтула.
"Рейсом "Победа" з перемогою! Чекаємо, Олексій!" – звернувся до опозиціонера користувач Микола.
Як писав OBOZREVATEL:
Навального отруїли в РФ 20 серпня, в результаті він впав у кому.
Німецька клініка Charite підтвердила отруєння опозиціонера. За результатами досліджень, його отруїли речовиною з групи інгібіторів.
Розслідувачі Bellingcat, Der Spiegel і CNN заявили, що протягом 3 років 8 співробітників секретного підрозділу ФСБ Росії стежили за Навальним, а його отруєння в серпні 2020-го в Томську було вже другою спробою замаху.
Першу спробу отруєння російського опозиціонера співробітники ФСБ зробили в липні 2020 року в Калінінграді, заявили журналісти. Тоді постраждала дружина Навального Юлія.
Сам російський політик під виглядом помічника ексглави Федеральної служби безпеки РФ змусив співробітника ФСБ зізнатися в отруєнні.