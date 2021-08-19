Нацсовет хочет лишить лицензии телеканал 'НАШ': названа причина

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания хочет лишить лицензии телеканал "НАШ". Регулятор намерен обратиться в суд с соответствующим иском.

Об этом сообщается на сайте Нацсовета 19 августа. Основаниями для иска там назвали разжигание вражды в эфире телеканала.

Регулятор подчеркнул, что во время ток-шоу 4 мая "Марафон" фразы народного депутата 2-7 созывов Петра Симоненко имеют признаки скрытого призыва к разжиганию религиозной вражды и ненависти. Речь идет о нетерпимости к представителям Православной церкви Украины.

Отмечается, что руководство телеканала не предприняло никаких мер против, чтобы не допустить распространения вражды. Более того – программа выходила в повторе на следующий день (5 мая).

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В Нацсовете пояснили, что это нарушает закон "О телевидении и радиовещании".

Кроме того, в сообщении говорится, что телеканала продолжает нарушать нормы, по которым уже получал штраф.

Также регулятор оштрафовал телеканал "Макси-ТВ" на 119,5 тысяч гривен за такое же нарушение.

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле Нацсовет оштрафовал телеканалы "НАШ" и NewsOne. Сумма взысканий превысила 200 тысяч гривен.