Национальной гвардии – семь лет: как в Украине поздравили защитников

В пятницу, 26 марта, обновленная Национальная гвардия Украины отметила седьмую годовщину своего создания. Ее путь в современности начался 12 марта 2014 года – в начале российской оккупации Крыма и части востока страны.

По случаю праздника к защитникам из рядов НГУ обратилось высшее военно-политическое руководство. OBOZREVATEL подготовил подборку поздравлений для Героев новейшей истории.

Глава государства Владимир Зеленский на своей странице в Facebook отметил, что история НГУ неразрывно связана с историей борьбы украинского народа за свою независимость и территориальную целостность.

"В критические для государства моменты вы всегда там, где ваше мужество и преданность играют решающую роль. С первых дней российской агрессии вы были в эпицентре событий, которые решали судьбу Украины", – сказал президент и пожелал воинам здоровья, вдохновения и сил в нелегкой службе на благо украинского народа.

Кроме того, как сообщила пресс-служба Офиса президента, Зеленский подписал указы о присвоении почетных наименований формированиям НГУ.

Так, 50-му полку Нацгвардии присвоено почетное наименование "имени полковника Семена Высочана". Почетное наименование "Павлоградский" присвоено 4-му полку Национальной гвардии. А Учебный центр Национальной гвардии Украины получил почетное наименование "имени Василия Вышиваного".

В самой Национальной гвардии отметили, что за семилетний период прошли немало испытаний.

"Получили опыт, воплотили важные реформы и ежедневно выполняли свои задачи, чтобы гарантировать государству защиту, а гражданам – безопасность", – написали на официальной странице НГУ в Facebook.

С поздравительным словом к воинам НГУ обратился и министр внутренних дел Арсен Аваков. У себя на странице в Facebook он подчеркнул, что в марте 2014-го была создана критически важная в тот момент, единственная боеспособная структура, которая должна была спасти страну.

"Сегодня отмечаем 7-ю годовщину Национальной гвардии Украины, вся история которой – это история героизма и настоящего патриотизма. Благодарю за службу!" – сказал глава МВД.

Также с профессиональным праздником защитников поздравил глава Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"Каждый день нацгвардейцы рискуют собственной жизнью, усиленно работают на благо общества и выполняют боевые задачи. Они обеспечивают охрану не только правопорядка, но и стратегической инфраструктуры Украины, несут службу на востоке нашего государства и защищают покой в опасных районах, иногда жертвуя самым ценным – своей жизнью" , – процитировала слова спикера пресс-служба парламента.

Со своей стороны командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев отметил, что украинцы помнят добровольцев, которые просто с Майдана вступили в ряды батальона оперативного назначения НГУ, чтобы защищать Родину от российской агрессии.

"Именно с тех пор вы и начали писать свою прославленную обновленную историю под руководством генерала Сергея Кульчицкого. В памяти потомков навсегда сохранятся подвиги многих воинов-нацгвардейцев, их безграничная преданность и любовь к родной земле, мужество и героизм", – сказал он.

"Но и сегодня бок о бок с военнослужащими Вооруженных сил и силовых структур вы продолжаете нести нелегкую боевую службу на востоке страны, а также обеспечивать спокойствие и порядок на подконтрольной украинскому правительству территории", – добавил Наев.

За службу Украине воинов поблагодарил и пятый президент Петр Порошенко. На личной странице в Facebook лидер партии "Европейская солидарность" написал, что рожденные во время Революции Достоинства, именно нацгвардейцы одними из первых дали бой российском агрессору и подставили братское плечо ВСУ, которые тогда только возрождались из пепла.

"Уже в начале апреля 2014 подготовленный генералом Сергеем Кульчицким pезервный батальон оперативного назначения заступил на боевое дежурство в районе Изюм - Славянск. Так началась новая история Национальной гвардии. Искренне поздравляю отважных воинов в день вашего профессионального праздника. Благодарю вас за службу народу Украины! Слава воинам Национальной гвардии Украины! Слава Украине!" – добавил политик.

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