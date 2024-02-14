Нацгвардия получила 1000 бронежилетов от 'Стального фронта'

Тысячи бронежилетов для Национальной гвардии Украины передали от имени милитарной инициативы "Стальной фронт Рината Ахметова". Амуницию получило полтавское подразделение, стоящее на Донецком направлении фронта.

С первых дней великой войны предприятия группы SCM и закупают бронежилеты, и изготавливают их из собственной бронестали. Таким образом, в 2022 году удалось предоставить защитникам Украины большое количество амуниции.

"Сейчас мы уже передали более 150 тыс. бронежилетов для украинских защитников, военных медиков, спасателей и многих других, кто защищает и оберегает жизнь людей. Будем продолжать это делать и дальше", – отметил Иван Ковалевский, представитель одного из предприятий группы SCM.

Технологию производства стали для изготовления пластин для бронежилетов специалисты "Стального фронта" наладили еще весной 2022 года. Специалистам удалось существенно снизить вес и толщину брони при сохранении необходимого четвертого класса защиты.

Все бронежилеты прошли проверку на прочность как перед отправкой на фронт, так и в боевых условиях. А военнослужащие, защищенные сталью производства предприятий группы SCM, уже неоднократно давали свои положительные отзывы.

"Национальная гвардия постоянно усовершенствуется, подразделения увеличиваются. Например, недавно одно из подразделений, ранее бывшее полком, стало бригадой. Естественно, с огромным количеством личного состава возросла потребность и в защитной амуниции. Отныне бойцы, работающие в Кременной, Старомайорском, Урожайном и других участках фронта Донетчины будут надежно защищены бронежилетами от "Стального фронта", – отметил заместитель начальника Центрального территориального управления Нацгвардии Украины по охране особо важных государственных объектов Андрей Беляев.

Как известно, общая сумма, направленная Ринатом Ахметовым на помощь гражданским и военным украинцам с начала великой войны превысила 6,7 млрд грн.