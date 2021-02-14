Настя из Уханя с мужем на несколько суток застряли на Занзибаре

Украинская модель Анастасия Зинченко, запомнившаяся как девушка с собачкой из Уханя, рассказала, что уже вторые сутки не может вылететь с отдыха на Занзибаре. Вместе с ней там находится и ее муж, глава Государственной миграционной службы Украины Максим Соколюк.

Деталями ЧП девушка поделилась на личной странице в Instagram. По ее словам, рейс до Киева отменили не из-за непогоды в Украине, а из-за проблем с самолетом.

"У нас не смогли заправить самолет, и из-за этого его перенесли, но время точное не сказали. Нас поселили, но мы долго ждали, 8 часов", – написала она в одной из стори.

Однако следующая попытка покинуть страну также оказалась неудачной, по словам Зинченко, и люди снова длительное время были в недоумении.

"Регистрацию закрыли. Всех, кто прошел проверку, возвращают. Самолет не прошел проверку. Мы остаемся. Что делать дальше – не знаем. Сказали ждать 7:00. Выйдет на работу персонал и нами займутся. Сказать, что я в шоке, ничего не сказать. Самолет улетел пустым. Я уже молчу о компенсации. Все просто сидят в аэропорту", – пожаловалась она, отметив, что рядом с аэропортом даже нет никакого магазина с водой.

Спустя некоторое время украинцев, которые не могли улететь, выгнали на улицу, чтобы они не мешали пассажирам других рейсов, а затем отвезли в очередной отель. Но, поскольку свободных номеров там не оказалось, людям просто разрешили пользоваться его территорией.

"Этот день ничего не испортит, потому что мы вдвоем. Сегодня день Святого Валентина", – подытожила Зинченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зинченко поделилась романтическим видео с отдыха на Занзибаре со своим возлюбленным.

Напомним, роман пары начался, когда Соколюк в разгар пандемии COVID-19 помог Зинченко выбраться из китайского Уханя вместе с ее собачкой.