Настоятельница монастыря УПЦ МП на Волыни заявила, что каждый день молится за Медведчука

Настоятельница Зимненского монастыря УПЦ МП Стефана (Бандура) заявила, что продолжает молиться за украинофоба и предателя Виктора Медведчука. Ранее семья главы запрещенной партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" были частыми гостями обители на Волыни.

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Об этом сообщают в сюжете телеканала Конкурент. Так, несмотря на решение власти и всю пророссийскую деятельность бывшего политика, настоятельница храма до сих пор благосклонно относится к семье Медведчуков, о чем открыто заявляет.

Как говорится в сюжете, семью Медведчуков видели в монастыре на Волыни в 2020 году и много раз раньше. Поэтому у настоятельницы спросили, поддерживают ли они связь и сейчас. На что Стефана ответила, что продолжает молиться за предателей по сей день.

"Я, как Бога не изменяю, так и людей не изменяю, которые помогают, я за них молюсь. Связи у нас нет, но я за них молюсь ежедневно. Потому что они очень многое сделали для возрождения обители", – ответила игуменья.

Настоятельница не стала вдаваться в подробности, как именно Медведчуки помогали, однако рассказала, что семья помогла сделать ремонт в соборе, ведь он был в аварийном состоянии. Она подчеркнула, что тогда Медведчук уже не был в политике, а это было его пожертвование от себя. Относительно предательской политики Медведчука Стефана ответила, что вопрос политики ее никогда не интересовали, а коллаборациониста она ценит помощь.

"Мы все с Россией работали, правда? И бизнес у нас был государственный, пожалуй, и сейчас качают газ. Но в политику не вмешиваюсь. Я им таких вопросов никогда не задавала, потому что не настолько была глубоко сознательная, что мне было стыдно спрашивать, думала, что что-то не то скажу. Я ему проповедь говорила, о Церкви, о праздниках рассказывала, об истории обители. А в политику - кто с кем общается, это не мой уровень. Я и не хотела опускаться до того уровня. Я знаю, как жить по-евангельски. А там пусть они сами решают эти политики. Но Церковь затрагивать не нужно, потому что это не безнаказанно", – утверждает Стефана.

Отметим, что 21 апреля во Владимире Волыни приняли указ о прекращении договоров аренды земли под церкви Московского Патриархата. В частности, договоры аренды должны расторгнуть с Зимненским, Низкиничевским и Успенским монастырями УПЦ МП.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы массово поддержали изгнание священников УПЦ МП из церквей. По мнению людей, среди них немало тех, которые имеют пророссийские взгляды и не считают Россию агрессором.

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