Блог | Виталий Дейнега: Настоящий лидер: жаль, что Да Винчи не видел сколько всего может дать этот мир, кроме войны

Найтрагічніше у смерті Дмитра Коцюбайла в тому що він з покоління, яке крім війни не бачило практично нічого.

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Йому виповнилось 18 одразу перед Майданом. А далі його біографія складається з таких подій як: бойові виїзди, важке поранення, барикади, АТО, ООС, повномаштабна війна та смерть.

Період життя, в який закохуються, роблять помилки, знаходять першу роботу, купують першу машину, починають подорожувати, "шукають себе" і роблять багато милих речей, про які потім соромно згадувати, в його житті був відсутній. Йому пощастило кохати та бути коханим. Але його життя складалося з боїв, окопів та смерті і радості він бачив значно менше за однолітків.

Один з найсміливіших і найпрофесійніших на цій війні, справжній лідер та ватажок, чесна і чиста людина без другого дна. Дуже шкода ,що ти не бачив скільки всього може дати цей світ, окрім війни. І не побачиш уже. Спочивай з миром. Знати тебе було найвищою честю.

PS

І хочу подякувати всім хто причетний до нагородження Дмитра зіркою героя у Верховній раді. Це був важливий і дуже об‘єднавчий момент для всіх нас. Цей орден дають тільки раз. Дмитро його б отримав рано чи пізно. Я дякую що це сталося не посмертно. Що ми як країна змогли подякувати йому живому. Так і має бути.