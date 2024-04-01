Настоящее кибероружие нового поколения: Порошенко представил украинский комплекс РЭБ 'Ай-Петри СВ', в разработку которого инвестировал 150 млн грн

Пятый президент Украины Петр Порошенко представил украинский комплекс радиоэлектронной борьбы Ай-Петри СВ, разработку и производство которой он сам профинансировал. Первая такая система уже проходит "боевое тестирование" на фронте.

Об этом Порошенко рассказал в своем видео. Он отметил, что передал партию новых систем РЭБ украинским военным.

"Ай-Петри СВ" – это современное мобильное средство киберзащиты, позволяющее нейтрализовать вражеские беспилотники типа Орлан, Зал, Ланцет. Есть положительные результаты и с управляемыми авиабомбами (КАБами). РЭБ – это то, что сегодня ждут в каждом подразделении, говорит пятый Президент. На проект не потрачено ни копейки бюджетных средств – Порошенко инвестировал в эту разработку собственные 150 миллионов гривен.

Первая система прикрывает два артиллерийских дивизиона.

"И первые примеры боевого применения более чем обнадеживающие", – говорит Порошенко. Он сообщил, что за время использования новой системы РЭБ российским средствам поражения не удалось приблизиться к нашей арте.

"Мы – подразделение, которое уже два года успешно выполняет специальные боевые задачи на всей линии боевого столкновения. И сегодня получаем новые, мощные, модифицированные комплексы, с помощью которых будем работать. Наши коллеги уже используют это изделие в тестовом режиме на одном из направлений линии боевого столкновения. И довольно положительные отзывы", – лаконично объясняет военный из 18 Центра противодействия технической разведке.

"Это уже, честно говоря, не средство радиоэлектронной борьбы, распространяющее шумы во всех полосах частот для помех работе враждебных БПЛА. Это фактически кибер оружие, четко перехватывающее позицию управляющего БПЛА по всем видам беспилотников", – объясняет Порошенко. Он констатирует: обычно разработка такого комплекса длится от 3 до 8 лет, но этот проект удалось произвести менее чем за 5 месяцев. "И мы уже работаем над масштабированием, потому что есть много заказов от военных. Комплекс состоит из РЭБа, современной радиолокационной станции, антидронового устройства, надежной защищенной связи, автономного питания, пикапа, штабов управления", – перечисляет Порошенко.

Сначала эти 5 комплексов поступят в учебный центр, где готовят экипажи радиоэлектронной борьбы. Уникальность комплекса "Ай-Петри СВ" еще и в том, что он может быстро перенастраиваться при изменении летных параметров вражеских беспилотников. Это требует качественного обучения операторов, которые будут удаленно уничтожать российские средства поражения. По словам Порошенко, именно это необходимо для сохранения наших воинов. Потому что российский мобилизационный потенциал огромен, а мы должны беречь каждого бойца – отмечает пятый Президент.

"На вооружении ВСУ появляются новейшие инструменты, способные защитить воинов, защитить линию фронта. И моя цель, чтобы вся линия фронта была прикрыта уникальными комплексами РЭБ, радилокационных станций, комплексами Антидрон, которые позволят оградить воинов от российского нашествия", – объясняет Порошенко.

"Я надеюсь, что после завершения тренировки экипажей, на это потребуется максимум три недели, мы с вами увидимся уже в полосе их применения", – говорит Порошенко.

"Изделие называется "Ай-Петри СВ". Вы видите, что здесь есть определенная крымская составляющая. И я думаю, что этот комплекс когда-нибудь будет расположен на горе Ай-Петри и будет способствовать освобождению Крыма. Мы этого тоже с нетерпением ждем", – резюмирует Порошенко.