Скандал с изнасилованием девочки в Закарпатье получил продолжение: судьба матери и сыновей-изуверов резко изменилась

Виновных в изнасиловании девочки в Закарпатье братьев-близнецов и еще одного фигуранта громкого дела перевели в другую школу, чтобы сделать невозможным давление на жертву. С работы уволилась и мать извергов, работавшая в сельском совете.

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Об этом сообщает журналист Виталий Глагола. По его словам, накануне малолетних преступников перевели в другую школу с соблюдением соответствующих процедур.

"В дальнейшем это исключит возможность одновременного посещения школы пострадавшей и насильниками независимо от конечного решения суда", – отметил журналист.

По его словам, по желанию родителей девушка предварительно продолжит обучаться по месту жительства. Ей будет оказана необходимая поддержка.

Власть и общественные активисты уже предложили другие учебные заведения для возможного продолжения учебы. Сопровождение обучения будут обеспечиваться специалистами профильных департаментов ОВА.

"Работница отдела образования, молодежи, спорта, культуры, туризма и здравоохранения Нижневоротской общины, учитывая обстоятельства, уволилась по собственному желанию", – подчеркнул Глагола.

Как сообщал OBOZREVATEL, суд назначил насильникам условные сроки и обязал выплатить денежную компенсацию. Оскандалившаяся таким мягким приговором судья Оксана Софилканич внезапно ушла на больничный.

После огласки в сети стало известно, что представители потерпевшей будут подавать апелляцию. Им помогут лучшие юристы, а уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец взял дело под личный контроль.

Насильники не соблюдают домашний арест, а их жертва боится, что они снова вернутся в школу, где ей придется встречаться с ними. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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